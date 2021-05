A temporada 5 de La Casa de Papel já tem data de estreia

A Netflix anunciou esta segunda-feira que a 3 de setembro estreia a quinta temporada de La Casa de Papel. Uma temporada que vai ser dividida em dois volumes. Os fãs da série vão ter de esperar três meses para a segunda parte do final da história, agendada para 3 de dezembro.

"Perderam uma batalha, conseguirão vencer a guerra?" Esta é a pergunta que é deixada no ar nas redes sociais, onde são reveladas as primeiras imagens da nova temporada da série espanhola.

Han perdido una batalla. Pero ¿podrán ganar la guerra?

They"ve lost a battle. Can they win the war?



La Casa de Papel: Parte 5.

Vol. 1: 3 Sept.

Vol. 2: 3 Dec.#LCDP5 #MoneyHeist5 pic.twitter.com/jxX7dCc63U - La Casa de Papel (@lacasadepapel) May 24, 2021

A história, cujos protagonistas são ladrões que se apresentam de macacões vermelhos e máscaras de Salvador Dalí, chega ao fim na plataforma de streaming depois de se tornar um fenómeno de popularidade.

"É a parte mais épica de todas que filmámos", diz criador da série

É o quinto e último ato do plano do Professor, interpretado por Álvaro Morte, que orquestra o assalto à Casa da Moeda espanhola e cujas filmagens passaram por Portugal. "É a parte mais épica de todas que filmámos", assegurou o criador da série Alex Pina em declarações à Entertainment Weekly, em julho do ano passado.

Sem revelar pormenores, Pina refere que história nesta quinta temporada passa de um "jogo de xadrez", de "uma mera estratégia intelectual para uma estratégia de guerra: ataque e contenção".

Miguel Ángel Silvestre e Patrick Criado são dois atores que reforçam o elenco nesta quinta e última temporada. O criador da série refere que sempre se tentou que os "protagonistas fossem carismáticos, inteligentes e brilhantes". "Neste caso, no género de filme de guerra puro, também procurámos personagens cuja inteligência pudesse rivalizar com a do Professor", afirmou Alex Pina sobre o vem aí.