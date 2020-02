A pedido de muitas famílias, Netflix desativa "autoplay"

Grupos religiosos boicotam Netflix por causa de paródia de Natal do Porta dos Fundos

A Netflix finalmente respondeu ao pedido de muitos milhares de subscritores e agora oferece uma maneira de desativar a reprodução automática de vídeos ("autoplay") quando se navega na homepage.

Este era um pedido que os utilizadores desta plataforma online de filmes e séries já vinham a fazer há muito tempo.

No "Netflix Help Center" está explicado como desativar o autoplay.

As pessoas podem optar por desativar a reprodução automática em dois formatos diferentes: um que inicia automaticamente o próximo episódio de uma série e outro que reproduz automaticamente as visualizações enquanto se navega na homepage, fornecendo "previews".

Há muito que a empresa vinha ouvindo nas redes sociais um crescente clamor de vozes apelando para que o "autoplay" pudesse ser desativado, sendo essa a vontade do subscritor. Alguém criou mesmo uma conta no Twiiter com o propósito único de mobilizar vontades nesse sentido - o que aparentemente foi ouvido.