A nova vida depois do dilúvio

Sete anos depois

As gaivotas voavam em círculos por cima do nosso barco, o que me fez pensar na Row. Na forma como guinchava e abanava os braços quando estava a tentar começar a andar; na forma como ficava absolutamente quieta durante quase uma hora a observar as garças das dunas, quando a levava a Platte para ver a migração. Ela própria parecia um passarinho, com os seus ossos magros e olhos nervosos e observadores, sempre a sondar o horizonte, pronta para desatar a voar.

O nosso barco estava ancorado ao largo de uma costa rochosa do que costumava ser a Colúmbia Britânica, mesmo frente a uma pequena enseada, no sítio em que a água encheu uma pequena bacia entre dois cumes de montanha. Ainda chamávamos os oceanos pelos nomes antigos mas, na verdade, agora era tudo um único oceano gigante, cheio de pedaços de terra como se fossem migalhas caídas do céu.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O amanhecer tinha acabado de iluminar o horizonte e a Pearl dobrava a roupa de cama debaixo da cobertura do convés. Ela tinha nascido há sete anos, durante uma tempestade com relâmpagos brancos como a dor. Deitei isco nas gaiolas dos caranguejos e a Pearl saiu de debaixo da cobertura do convés com uma cobra sem cabeça numa mão e uma faca na outra. Trazia várias cobras enroladas à volta dos pulsos como se fossem pulseiras.

- Temos de comer isso esta noite - disse eu.

Ela olhou‑me de relance. A Pearl não era nada parecida com a irmã, não era magrinha nem tinha cabelo escuro. A Row tinha saído a mim, com o seu cabelo preto e os olhos cinza, mas a Pearl parecia‑se com o pai com o seu cabelo ruivo encaracolado e as sardas espalhadas pelo nariz. Às vezes achava que ela até tinha a mesma postura do que ele, sólida e robusta, com ambos os pés bem assentes no chão, de queixo ligeiramente erguido, o cabelo sempre despenteado, braços um pouco recuados, peito para cima, como se se estivesse a expor ao mundo sem medo ou receios.

Tinha procurado a Row e o Jacob durante seis anos. Depois de terem partido, o avô e eu lançámo‑nos à água no Pássaro, o barco que construímos, e a Pearl nasceu pouco depois. Sem o avô comigo nesse primeiro ano, eu e a Pearl nunca teríamos sobrevivido. Ele pescava enquanto eu amamentava a Pearl, reunia informações de todas as pessoas por quem passávamos, e ensinou‑me a velejar. A mãe dele costumava construir caiaques, como os seus antepassados, e ele lembrava‑se de observá‑la a esculpir a madeira na forma de uma caixa torácica para segurar as pessoas da mesma forma que uma mãe segura uma criança dentro de si, abrigando‑as até à margem.

O pai era pescador, por isso o avô tinha passado a infância nos mares costeiros do Alasca. Durante o Dilúvio dos Cem Anos, o avô tinha migrado para o interior com milhares de outros, estabelecendo‑se finalmente no Nebrasca, onde tinha trabalhado como carpinteiro durante anos. Mas sentiu sempre a falta do mar. O avô procurava o Jacob e a Row quando eu não conseguia. Nalguns dias, eu seguia debilmente atrás dele, a cuidar da Pearl. Verificava os barcos no porto em todas as aldeias à procura de sinais deles. Mostrava fotografias deles em todos os saloons e postos comerciais. Em alto mar perguntava a todos os pescadores por quem passávamos se tinham visto a Row e o Jacob.

Mas o avô tinha morrido quando a Pearl ainda era bebé e de repente a tarefa enorme cresceu à minha frente. O desespero agarrou‑se a mim como uma segunda pele. Naqueles primeiros anos, amarrava a Pearl ao peito com um cachecol velho, envolvendo‑a aconchegada contra mim. E seguia o mesmo percurso que ele tinha tomado: a fazer o reconhecimento do porto, a perguntar aos locais e a mostrar fotografias às pessoas. Durante uns tempos trouxe‑me vigor; algo para fazer para além da sobrevivência, algo que significava mais para mim do que puxar por um peixe para o nosso pequeno barco.

Algo que me dava esperança e prometia plenitude. Há um ano, eu e a Pearl atracámos numa pequena povoação enfiada nas Montanhas Rochosas do norte. Tinha montras de lojas partidas e estradas poeirentas e sujas de lixo. Era uma das povoações mais lotada em que tinha estado. As pessoas circulavam de um lado para o outro na estrada principal, que estava cheia de bancas e mercadores. Passámos por uma banca a abarrotar com produtos recuperados que tinham sido carregados pela montanha acima antes do dilúvio. Pacotes de leite cheios de gasolina e petróleo, joias para serem derretidas para fazer outra coisa qualquer, um carrinho de mão, comida enlatada, canas de pesca e caixotes de roupa.

A banca ao lado dessa vendia bens que tinham sido feitos ou encontrados depois do dilúvio: plantas e sementes, vasos de barro, velas, um balde de madeira, garrafas de álcool da destilaria local, facas feitas por um ferreiro. Também vendiam pacotes de ervas com mensagens publicitárias espalhadas: CASCA DE SALGUEIRO BRANCO PARA A FEBRE! ALOÉ VERA PARA AS QUEIMADURAS! Alguns bens tinham um ar enferrujado por terem estado debaixo de água. Os mercadores pagavam às pessoas para mergulhar em casas velhas à procura de objetos que ainda não tivessem sido recuperados antes das cheias e não tivessem apodrecido desde então. Uma chave de fendas com uma cobertura de ferrugem, uma almofada manchada de amarelo e cheia de bolor.

A banca diante dessas só tinha pequenos frascos de medicamentos fora de validade e caixas de munições. Uma mulher de metralhadora vigiava todos os lados da banca. Eu tinha empacotado todo o peixe que tínhamos apanhado numa bolsa pendurada ao ombro e segurava na alça enquanto íamos pela estrada principal acima em direção ao posto comercial. Dei a outra mão à Pearl. O cabelo ruivo dela estava tão seco que começava a partir‑se do couro cabeludo. E tinha a pele escamosa e castanha clara, não do sol, mas devido à fase inicial de escorbuto. Precisava de fazer trocas por fruta para ela e equipamento melhor de pesca para mim. No posto comercial esvaziei o meu peixe no balcão e eu a empregada negociámos. A empregada era uma mulher robusta de cabelo preto sem os dentes de baixo.

Andámos às voltas até fixarmos a troca dos meus sete peixes por uma laranja, linha, fio de pesca e pão achatado. Depois de ter arrumado os meus produtos na bolsa, dispus as fotografias da Row diante da empregada, perguntando se a tinha visto. A mulher fez uma pausa a olhar para a fotografia. Depois abanou a cabeça, devagar.

- Tem a certeza? - perguntei convencida de que a pausa queria dizer que tinha visto a Row.

- Não há raparigas assim aqui - anunciou a mulher com um sotaque acentuado, e virou‑se para embrulhar o meu peixe.

Eu e a Pearl pusemo‑nos a caminho pela estrada principal abaixo em direção ao porto. «Vou verificar os barcos», disse para mim. A povoação tinha tanta gente que a Row podia estar ali e a empregada nunca a ter visto. Eu e a Pearl caminhávamos de mãos dadas, afastando‑nos dos mercadores quando se dirigiam a nós das suas bancas, com as vozes a arrastarem‑se atrás de nós: - Limões frescos! Ovos de galinha! Contraplacado a metade do preço! Mais acima, à minha frente, vi uma rapariga de cabelo comprido preto vestida com um vestido azul.

Parei no meio do caminho e fiquei a olhar. O vestido azul era da Row: tinha o mesmo padrão colorido, um folho na bainha e mangas de sino. O mundo esbateu‑se, o ar tornou‑se subitamente rarefeito. Um homem ao pé do meu cotovelo insistia que lhe comprasse pão, mas era como se fosse uma voz distante. Uma leveza estonteante preencheu‑me enquanto observava a rapariga. Precipitei‑me na sua direção, correndo pelo caminho abaixo, derrubando um carrinho de fruta, a puxar a Pearl atrás de mim.

O oceano ao fundo do porto parecia azul cristalino, de repentinamente limpo e fresco. Agarrei no ombro da rapariga e virei‑a. - Row! - exclamei, preparada para ver a cara dela de novo e puxá‑la para os meus braços. Uma cara diferente fitou‑me.

- Não me toque - resmungou a rapariga, sacudindo o ombro da minha mão.

- Peço imensa desculpa - disse eu, a recuar.

A rapariga fugiu de mim, olhando ansiosamente de relance sobre o ombro. Fiquei parada na estrada movimentada, com o pó a rodopiar à minha volta. A Pearl virou a cabeça em direção à minha anca e tossiu. «É outra pessoa», disse para mim, tentando ajustar‑me a esta nova realidade.

O desapontamento tomou conta de mim, mas afastei‑o. «Ainda a vais encontrar. Está tudo bem, vais encontrá‑la», entoei para mim.

Alguém me empurrou com força, arrancando‑me o saco do ombro. A Pearl caiu no chão e eu cambaleei para o lado, agarrando‑me a uma banca de pneus recuperados.

- Ei! - gritei para a mulher, que nesse momento desatou a correr pela rua principal abaixo, seguindo por detrás de uma cabine com rolos de tecido. Corri atrás dela, saltando por cima de um carrinho cheio de frangos, desviando‑me de um homem idoso de bengala. Corri e girei em círculos à procura da mulher. As pessoas passavam por mim como se nada tivesse acontecido, com o burburinho de corpos e vozes a provocarem‑me náuseas. Continuei à procura durante o que me pareceu uma eternidade, com a luz do dia a enfraquecer em meu redor, lançando sombras compridas no chão.

Corri e girei até quase desmaiar, parando perto do local onde tudo tinha acontecido. Levantei o olhar para a estrada, para a Pearl, que ficou no sítio onde tinha caído, ao lado da banca de pneus. Não me via entre as pessoas e bancas e os seus olhos mexiam‑se ansiosamente acima da multidão, de queixo a tremer e agarrada ao braço, como se se tivesse magoado na queda.

Tinhas estado aquele tempo todo à espera, a parecer abandonada, desejando que eu voltasse. A fruta dentro do saco que tinha arranjado para ela era a única coisa de que estava orgulhosa naquele dia. A única coisa a que me podia agarrar como prova de estar a sair‑me bem com ela. Ao observá‑la, senti‑me vazia e acabada. Se estivesse mais alerta, e não tão distraída, a ladra nunca o teria arrancado do meu ombro com tanta facilidade. Eu costumava ser tão cautelosa e atenta...

Agora estava desgastada pelo sofrimento, com a minha esperança de encontrar a Row a parecer mais loucura do que otimismo. Caí lentamente em mim: a razão pela qual o vestido me era tão familiar, a razão pela qual me provocou tanto impacto.

Sim, a Row tinha o mesmo vestido, mas não era um que o Jacob tivesse empacotado e levado quando a tirou de mim. Encontrei esse vestido na cómoda do quarto dela, depois de ter desaparecido, e dormi com ele durante dias a fio, enterrando a minha cara no cheiro dela, a enrolar o tecido nos meus dedos com a preocupação. Tinha ficado na minha memória porque tinha sido deixado para trás e não por ela o poder estar a usar algures.

Para além disso, percebi, ela estaria agora muito mais velha, demasiado grande para aquele vestido. Tinha crescido. Sabia disto, mas ela ficou congelada na minha mente como uma menina de cinco anos de olhos grandes e risada aguda. Mesmo que me cruzasse com ela, será que ia reconhecê‑la de imediato como a minha filha?

Era demasiado, decidi. O esgotamento constante da desilusão de cada vez que chegava a um posto comercial e não encontrava respostas, nenhum sinal dela. Se eu e a Pearl íamos sobreviver naquele mundo, precisava de me focar só em nós. De bloquear tudo e todos. Por isso íamos parar de procurar a Row e o Jacob.

A Pearl às vezes perguntava‑me porque é que não parávamos e eu dizia‑lhe a verdade: já não conseguia. Sentia, de algum modo, que estavam vivos, no entanto não conseguia perceber porque é que não era capaz de saber deles nas pequenas comunidades que sobreviveram, enfiadas bem alto nas encostas das montanhas rodeadas de água. Agora andávamos à deriva, a passar os nossos dias sem destino. Os dias eram todos iguais, desenrolando‑se um atrás do outro, ligados como um rio a correr para o oceano.

Ficava deitada e acordada todas as noites a ouvir a Pearl a respirar, o ritmo constante do seu corpo. Sabia que ela era a minha âncora. Todos os dias temia que fôssemos alvo de um ataque de um navio de saqueadores, ou que o peixe não enchesse as nossas redes e morrêssemos à fome. Os pesadelos engoliam‑me e a minha mão disparava na direção da Pearl durante a noite, sacudindo ambas até ao acordar. Todos estes medos alinhavam‑se com uma pequena esperança presa nas fendas entre eles. Fechei as gaiolas dos caranguejos e deixei‑as cair pela lateral, deixando‑as afundarem‑se vinte metros.

Enquanto examinava a costa, cresceu em mim uma sensação estranha de medo, uma pequena bolha de alarme. A margem era pantanosa, cheia de ervas e arbustos escuros e as árvores cresciam um pouco mais afastadas, aglomerando‑se pela encosta da montanha acima. As árvores agora cresciam acima da antiga linha de arvoredo, na sua maioria rebentos de álamos, salgueiros e carvalhos. Uma pequena baía jazia na curva da costa, onde às vezes os mercadores ancoravam ou os saqueadores ficavam à espera. Devia ter‑me demorado a sondar a baía para me assegurar de que a ilha estava deserta. Nunca havia uma fuga rápida em terra da forma como acontecia na água. Obriguei‑me a ir.

Precisávamos de procurar água em terra. De outra forma, não aguentávamos mais um dia. A Pearl seguiu os meus olhos enquanto eu fitava a costa.

- Isto parece a mesma costa com aquelas pessoas - disse a Pearl a espicaçar‑me.

Andava há dias a falar sobre os saqueadores que vimos a roubar um barco à distância. Velejámos para longe e eu senti‑me exausta, de coração pesado, enquanto o vento nos empurrava para fora da vista. A Pearl ficou aborrecida por não termos tentado ajudá‑los e tentei relembrá‑la de que era importante protegermo‑nos. Mas debaixo das minhas racionalizações, temia que o meu coração tivesse encolhido na mesma medida que a água se levantou à minha volta - com o pânico a preencher‑me enquanto a água cobria a terra -, pânico a expulsar tudo o resto, cortando‑me o coração numa forma pequena e dura que eu não conseguia reconhecer.

- Como é que íamos atacar um navio de saqueadores inteiro? - perguntei. - Ninguém sobrevive a isso.

- Nem sequer tentaste. Nem sequer te importa!

Abanei‑lhe a cabeça.

- Importo‑me mais do que imaginas. Nem sempre há espaço para me importar mais.

- «Estou completamente esgotada», quis dizer‑lhe. Talvez fosse bom não termos encontrado a Row. Talvez eu não quisesse saber o que faria para estar outra vez com ela. A Pearl não respondeu, por isso eu disse:

- Agora está toda a gente por sua conta.

- Não gosto de ti - afirmou ela, sentando‑se de costas para mim.

- Não tens de gostar - lancei‑lhe.

Fechei os olhos com força e carreguei no osso entre as minhas sobrancelhas. Sentei‑me ao seu lado, mas ela manteve a cara virada para o outro lado.

- Tiveste outra vez os teus sonhos esta noite? - Tentei manter um tom de voz suave e carinhoso, mas ainda se notava a preocupação. Ela assentiu com a cabeça, espremendo o sangue da cauda da cobra para o buraco onde a cabeça tinha estado.

- Não vou deixar que isso nos aconteça. Vamos ficar juntas.

Sempre - afirmei.

Afastei‑lhe o cabelo da cara com carinho e a sombra de um sorriso apareceu‑lhe nos lábios. Levantei‑me e verifiquei a cisterna. Sempre vazia. Água a toda a volta, mas nenhuma para beber. Doía‑me a cabeça da desidratação e a minha visão periférica começava a ficar turva.

Na maioria dos dias estava húmido; chovia quase dia sim, dia não, mas estávamos em período de seca. Tínhamos de encontrar nascentes na montanha e ferver água. Enchi o odre da Pearl com o que restava da água potável e entreguei‑lho. Ela parou de brincar com a sua cobra sem cabeça e sentiu o peso da água na mão.

- Deste‑me a água toda - disse.

- Já bebi alguma - menti.

A Pearl fitou‑me, atravessando‑me com o olhar. Nunca se conseguia esconder nada dela, nada que eu não conseguisse esconder de mim própria. Prendi a minha faca no cinto e eu e a Pearl nadámos até à margem com os nossos baldes para apanhar moluscos.

Estava preocupada que estivesse demasiado húmido para os moluscos e cambaleámos ambas pelo pântano até encontrarmos um sítio mais seco a sul, onde o sol incidia de uma forma quente e constante. Pequenos buracos salpicavam a lama lisa. Começámos a escavar com restos de madeira, uns minutos depois, a Pearl atirou o pau para o lado.

- Não vamos encontrar nada - reclamou.

- Muito bem - lancei.

Tinha os membros pesados da fadiga.

- Então sobe à encosta da montanha e vê se consegues encontrar uma nascente. Procura por salgueiros.

- Eu sei o que procurar. - Virou‑se e tentou correr de uma forma desajeitada pela encosta acima.

A pobre criança ainda estava a tentar ter em conta o movimento do mar e colocava os pés no chão com demasiada firmeza, balançando de um lado para o outro. Continuei a escavar, empurrando a lama para montes em meu redor. Bati numa concha e atirei o molusco para o meu balde.

Acima do vento e das ondas, julguei ter ouvido vozes a vir do outro lado da curva na montanha. Sentei‑me direita sobre os calcanhares, alerta, à escuta. Instalou‑se uma tensão ao longo da minha coluna e esforcei‑me por ouvir, mas não havia nada. Achava sempre que pressentia coisas em terra que não estavam lá: ouvir uma canção onde não havia música, ver o avô quando já estava morto. Como se estar em terra me levasse de regresso ao passado e a todas as coisas que o passado continha.

Inclinei‑me para a frente e escavei a lama com as mãos. Atirei outra concha para o meu balde com um tinir. Tinha acabado de encontrar outra quando um pequeno grito agudo atravessou o ar. Fiquei parada a olhar para cima, a varrer a paisagem à procura da Pearl.