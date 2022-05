Richard Zenith fez uma primeira apresentação da biografia de Fernando Pessoa na Cinemateca, com o cartaz de um antigo filme, Páginas Imortais, a prever o futuro do livro.

A editora Lúcia Pinho e Melo não escondeu a emoção, na passada quinta-feira, quando revelou pela primeira vez aos jornalistas a biografia definitiva de um dos maiores especialistas em Fernando Pessoa, Richard Zenith. Para a responsável da Quetzal, aquele era "um grande momento da vida editorial portuguesa" e com razão, como acrescentou: tratava-se de um volume que irá "mudar as nossas vidas" devido ao profundo estudo que oferece e à investigação de que resulta. Afinal, há mais de sete décadas que ninguém se abalançava a produzir uma narrativa tão completa sobre o poeta como fez, disse, o autor "norte-americano-português", que vive em Portugal há mais de três décadas e que, entretanto, foi-se tornando um dos principais conhecedores da obra de Pessoa, tem publicado inúmeros livros sobre várias facetas do poeta, além de ter traduzido para a língua inglesa o Livro do Desassossego.

A biografia tem um título diferente para Portugal, Pessoa - Uma Biografia, e não o da versão americana, Pessoa: An Experimental Life, e a tradução aumenta-lhe cem páginas. A crítica internacional apreciou a obra e os elogios aclamaram-na como sendo "uma revelação" e "uma obra-prima da literatura biográfica", respetivamente no Sunday Times e no The New Statesman. Já o The New York Times sintetizou assim: "Zenith, um americano que reside em Lisboa, trouxe para a obra o conhecimento académico obtido em mais de 30 anos de edições, traduções e estudos sobre o trabalho do biografado. Pessoa teve a sorte de encontrar um "amigo póstumo"".