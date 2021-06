O painel de azulejos sobreviveu ao terramoto que destruiu parte da cidade que representa e para além de ser uma das obras que leva mais visitantes ao museu, também é "uma fonte importante para conhecermos a Lisboa pré-terramoto", afirma Alexandre Pais ao DN.

"É o maior painel conhecido com uma representação de Lisboa - em termos de azulejaria - e, mesmo com todas as questões relacionadas com a perspetiva, muitos olissipógrafos consideram-no um documento importante" do período anterior a 1755, explica o conservador do Museu Nacional do Azulejo.