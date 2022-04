Reações à morte de Eunice Muñoz. "Tu serás eterna", diz Ruy de Carvalho

São muitas as mensagens de homenagem e de pesar pelo desaparecimento de Eunice Muñoz, um dos nomes maiores da representação em Portugal. Ruy de Carvalho lamentou a morte da "irmã" e "amiga", com quem partilhou os palcos e com quem contracenou nas últimas décadas.

O veterano ator, de 95 anos, recordou a "última vez" que dançou com Eunice Muñoz ao partilhar um excerto do videoclipe da música "Quando nós formos velhinhos'", de Rogério Charraz. "Tu serás eterna", escreveu Ruy de Carvalho no Facebook.

"A Eunice não partiu, porque é eterna", salientou o ator Diogo Infante, que, "desolado", lamentou a morte da atriz.

"Eunice...estou tão triste. Ando para lhe ligar há vários dias e depois mete-se uma coisa e outra. Quando a Lídia me ligou, algo em mim pressentiu. Estou desolado, devia ter ligado. Para ouvir o seu fio de voz a perguntar, como estás?", escreveu Diogo Infante nas redes sociais, incrédulo com a morte da atriz.

O ator e encenador admitiu ainda não conseguir falar. "É como se não falando não tivesse acontecido, percebe não é? Pensamento mágico... Se eu guardar os anéis, talvez ela volte...Mas verdadeiramente a Eunice não partiu, porque é eterna.", salientou Diogo Infante.

"O seu lugar há muito que está reservado nos anais da história. A maior atriz Portuguesa de todos os tempos! Eunice. Obrigado por tudo, sobretudo pelo enorme privilégio de ter feito parte da minha vida", destacou.

Fernanda Serrano agradeceu a Eunice Muñoz o contributo que deu à cultura portuguesa, manifestando admiração e gratidão.

"A Nossa Estrela Maior subiu... obrigada pelos ensinamentos, pelo talento, pela beleza, pelos tantos anos de interpretações brilhantes e únicas! Privilégio de termos partilhado momentos... obrigada por tudo o que nos ofereceu! Respeito. Admiração. Gratidão. Até sempre, nossa querida Eunice", escreveu a atriz.

Herman José recorda o "fantástico sentido de humor" de Eunice Muñoz. "Um dos segredos responsáveis pela sua fascinante frescura intelectual. Um exemplo. Uma inspiração. Um encantamento", sublinhou o humorista e apresentador na mensagem que partilhou nas redes sociais.

Pedro Zegre Penim, diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, onde a atriz se estreou e também despediu dos palcos, considerou que "Eunice é de facto a coluna, sustentáculo de uma carga estrutural imensa e maravilhosa que é o teatro português".

Recordou que "era sempre especial para o teatro receber a Dona Eunice, esperar que ocupasse o seu camarim". "Foi lá que a vi pela última vez, feliz, recebendo os seus convidados, sorrindo para todos, confortando-nos com a sua existência basilar", acrescentou.

"Quando a Eunice vinha ao Dona Maria havia um rumor jubilante no ar, os trabalhadores estremeciam, o teatro zunia, os dourados trepidavam. Porque a Eunice é a coluna. Para sempre alicerce do teatro português, para sempre eixo da nossa história contemporânea", escreveu Pedro Zegre Penim nas redes sociais.

O Teatro Nacional D. Maria II, escreveu uma longa mensagem sobre a atriz na página oficial da rede social Facebook.

"As palavras que não queríamos escrever. O dia que não queríamos que chegasse. Eunice Muñoz partiu. Hoje é o dia zero. Porque há um antes e um depois de Eunice, não só no Teatro Nacional D. Maria II, como também no teatro português", prossegue a mensagem, acompanhada de várias fotografias da atriz, no papel de diferentes personagens, no palco da instituição.

Na página do teatro que criou uma rede com o seu nome - Rede Eunice - para levar a sua programação às mais afastadas e distintas cidades do país, Eunice Muñoz regressa de novo como em algumas das suas principais personagens, como Zerlina, de Hermann Broch, Fedra, de Racine, Mãe Coragem, de Brecht, e como Eunice Muñoz, ela mesma, aplaudida no final de "Passa por Mim no Rossio", o musical de que foi uma das principais intérpretes, exatamente no D. Maria, em 1991.

"Eunice Muñoz tinha apenas 13 anos quando pisou, pela primeira vez, o palco do Rossio", recorda o teatro. "Mas, incrivelmente, a sua carreira já havia começado anos antes quando aos cinco anos começa a encarar o público na pequena companhia teatral ambulante da sua família, Troupe Carmo, da qual faziam também parte os seus avós e as suas tias. Na sua participação, costumava cantar alguns êxitos dos anos 30".

"Eunice Muñoz viveu uma vida no palco e morreu no palco. Mesmo frágil representou (quase) até ao fim", salientou Nuno Santos, diretor da CNN Portugal.

O também diretor de informação da TVI recorda uma atriz de "corpo inteiro, camaleónica, apaixonada pelo que fazia". "A televisão, que sempre visitou, deu-lhe uma segunda vida já numa idade avançada. Tal fez dela uma actriz muito popular e transversal. A TVI, onde sempre esteve nos últimos 20 anos, deve-lhe muitos e bons serviços", escreveu Nuno Santos no Instagram.

"Um sorriso de ternura imortal", destacou o músico Agir. Já o ator e apresentador João Baião deixou um "grande aplauso" na reação que partilhou nas redes sociais.

