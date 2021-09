Aquilo que acontece ainda nos primeiros minutos de Coisas de Homens tem uma força brutal. Gérard Depardieu, no jeito de caminhar pesado do seu corpo volumoso e triste, entra num salão de aldeia onde decorre o aniversário de alguém, e a sua presença rude instala uma promessa de violência. Depardieu é Bernard, o irmão da aniversariante (Catherine Frot), que não foi convidado para a festa mas mesmo assim fez questão de aparecer com uma joia cara para a presentear em frente a todos. Um gesto delicado. Talvez demasiado delicado para um brutamontes, e que será ainda mais incompatível com o teatro de palavras de ódio que se segue, levando à sua expulsão do almoço de convívio e ao seu posterior ato de aterrorização de uma família árabe... São vinte minutos de uma performance abominável, com o drama cravado numa personagem que, apesar de tudo, deixa entrever o homem para além das ações do monstro.

Nada disto é de estranhar vindo de Lucas Belvaux, realizador atento à violência que nasce de um transtorno profundo, ligado a uma realidade específica - basta lembrar o seu filme anterior, Esta Terra é Nossa (2017), cujo argumento se debruçava sobre a ascensão de um certo partido da extrema-direita em França. E nada disto é de estranhar também vindo da sua sensibilidade de ator, capaz de extrair do elenco as notas brutas e subtis que se ajustam ao efeito dramático. O problema aqui é que os cartuchos ficam quase todos queimados nessa sequência inicial, acomodando-se "outro filme" pelo meio.