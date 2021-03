Como será a cerimónia dos Óscares, no dia 25 de abril, no Dolby Theatre vazio? Não é uma pergunta de ficção científica, mas uma possibilidade muito real. Será mesmo uma questão central num evento fulcral de todas as temporadas cinematográficas, desta vez com um cineasta, Steven Soderbergh, envolvido na respetiva produção.

Para já, vamos conhecer as nomeações - segunda-feira, às 13h30, hora portuguesa, com apresentação do casal Priyanka Chopra/Nick Jonas -, este ano necessariamente marcadas pelo fator pandemia. Que é como quem diz: perante a diminuição drástica das estreias nas salas escuras, haverá títulos produzidos e difundidos pelas plataformas de "streaming" que, mais do que nunca, terão especial protagonismo.