Fausto deixou-se dominar pela sede do conhecimento, pela paixão, por querer sempre mais, e acaba por vender a alma ao Diabo. É a peça de Goethe, na versão de Nerval, que estava na gaveta das encenações de João Mota e que agora achou pertinente apresentá-la. "Tem tudo o que é essencial." Os poderes, a ambição, as desigualdades, os desejos, os horrores, em representação e nas imagens da atualidade projetadas num ecrã durante a peça. Uma escolha para refletir sobre o mundo e para celebrar os 50 anos d"A Comuna, fundada no Dia do Trabalhador. Logo com a peça Para Onde Is? , de Gil Vicente, onde mistura o sagrado com o profano.

João Mota e Carlos Paulo, dois dos cinco fundadores da companhia, que começou no Dia do Trabalhador. © Rita Chantre / Global Imagens