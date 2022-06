A cidade do Rock abre portas. Conheça o cartaz

Alinhamento e horários(*) do Palco Mundo

18 DE JUNHO

Muse - 23h00

The National - 21h00

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Liam Gallagher - 19h00

Xutos & Pontapés - 17h00

19 DE JUNHO

The Black Eyed Peas - 23h00

Ellie Goulding - 21h00

Ivete Sangalo - 19h00

David Carreira - 17h00

25 DE JUNHO

Duran Duran - 23h00

a-ha - 21h00

UB40 featuring Ali Campbell - 19h00

Bush - 17h00

26 DE JUNHO

Post Malone - 23h00

Anitta - 21h00

Jason Derulo - 19h00

HMB - 17h00

*os horários são estimativos, podem sofrer alterações.

Outros palcos, outras músicas, alguns destaques:

18 DE JUNHO

Galp Music Valley

Moullinex & Xinobi - 00h30

Linda Martini - 20h00

The Black Mamba - 18h00

Rock Street

Jupiter & Okwess - 20h00

Bambaram - 19h00

19 DE JUNHO

Galp Music Valley

Deejay Kamala - 00h30

Iza - 22h15

Bárbara Tinoco - 20h00

Rock Street

Bruno Pernadas - 18h

School of Rock - 12h30

Palco Yorn

9Miller - 20h00

Ary Rafeiro - 18h00

25 DE JUNHO

Galp Music Valley

José Cid - 00h30

Ney Matogrosso - 20h00

António Zambujo - 18h00

Rock Street

Lajja Sambhavnath - 19h00

Arooj Aftab - 18h00

Palco Yorn

Phoenix RDC - 20h00

26 DE JUNHO

Galp Music Valley

Diego Miranda - 00h30

Mundo Segundo & Sam The Kid - 22h15

Rock Street

Idiotape - 20h00

Kola San Jon - 19h00

Palco Yorn

GROGNation - 20h00



E ainda...

Há um novo espaço de gastronomia com chefs de renome. Chama-se Chef"s Garden e é composto por uma área de cozinha, Chef"s Kitchen onde se servem menus criados pelos chefs, com show cooking entre as 17h-18h. No dia 18 de junho a chef Noélia Jerónimo marca presença. No domingo, dia 19 é a vez de Justa Nobre. O chef Miguel Castro e Silva estará presente no dia 25 e no último dia do festival é a vez do chef Vítor Sobral. No local há ainda, o palco Chef"s Stage onde o chef Ljubomir Stanisic, junta os temas da gastronomia sustentável e sets de DJ"s seus convidados.

filipe.gil@dn.pt