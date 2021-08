Quando as coisas estão em ruínas, eu reajo. Isto não se aprende, é inato", diz Tóquio ao Professor, no momento em que contesta a liderança de Palermo no cenário apocalíptico do Banco de Espanha. Tudo isto se passa - já o adivinharam - na quarta temporada de A Casa de Papel, a série espanhola da Netflix que pulverizou recordes de audiências um pouco por todo o lado e transformou os seus atores em "estrelas" internacionais. Com Úrsula Corberó e Álvaro Morte à cabeça de uma galeria de personagens inesquecíveis, em que nada é simples ou sequer maniqueísta. Quem são os bons e quem são os maus? E, já agora, com quem é que o leitor realmente se identifica?