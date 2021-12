Björn Andrésen tinha 15 anos quando um certo realizador, obcecado com a ideia de encontrar a beleza correspondente a uma descrição literária, lhe pôs os olhos em cima. Luchino Visconti, gigante do cinema italiano cujo nome pouco dizia ao adolescente em causa, tinha já passado pela Hungria, Polónia, Finlândia e Rússia, antes de aterrar em Estocolmo num dia frio do mês de fevereiro de 1970. Mirou Björn e teve a certeza absoluta da sua descoberta: aquele rapaz era o Tadzio que Thomas Mann descreve no romance Morte em Veneza, "belo como um deus jovem e delicado", "espetáculo evocador de visões míticas", "mensagem poética dos primeiros tempos, das origens da forma". Esse mesmo impacto podemos testemunhar no documentário O Rapaz Mais Belo do Mundo, de Kristina Lindström e Kristian Petri, que recupera, entre outras imagens de arquivo, o screen test de Andrésen, mostrando Visconti deslumbrado (o facto de ser gay não seria indiferente) diante da figura tímida e desamparada do seu futuro Tadzio, enquanto pede para as câmaras apanharem a sua fotogenia em tronco nu. Este foi o momento que definiu um traço de escuridão na vida do jovem sueco, engolido pelo ícone que o filme criou.

No ano em que passa meio século sobre Morte em Veneza, a estreia (neste caso, na plataforma de streaming Filmin) de um documentário que oferece uma perspetiva pouco luminosa sobre essa adaptação cinematográfica de Visconti tem algo de sabor amargo. Como se, de repente, o menino da inefável silhueta recortada no horizonte do Lido, em quem o compositor Gustav von Aschenbach (Dirk Bogarde) encontra a visão de um amor supremo, saísse da sua bolha de eternidade e se tornasse num trágico ser humano. Desde logo, vê-lo agora com 66 anos numa figura frágil e envelhecida, de longos cabelos grisalhos, só reitera a sensação de que a vida não o tratou bem. E Morte em Veneza, que lhe valeu o epíteto "the most beautiful boy in the world", dado pelo próprio realizador aquando da première em Londres, terá sido o início de uma contínua desordem interior.