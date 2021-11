Uma jovem de cabelos castanhos que gosta de livros. Antes de Bela, nenhuma princesa da Disney tinha combinado estes dois atributos. Veja-se como o cabelo negro de Branca de Neve serve de contraste à sua pele alva, os cabelos louros de Cinderela e Aurora (a Bela Adormecida) correspondem à representação clássica das princesas, e a invulgar cabeleira vermelha de Ariel condiz com a figura mitológica da sereia. Mais: livros não é com elas. Até que... na linhagem surgiu Bela, a figura mais próxima de uma rapariga comum, mas com esse "estranho" gosto pela leitura. É assim mesmo que é apresentada logo no início de A Bela e o Monstro, como alguém que se interessa por objetos "perigosos" que estimulam o pensamento.

Três décadas depois da estreia do clássico da animação assinado por Gary Trousdale e Kirk Wise, recordar a cena em que Gaston, o garanhão pretendente de Bela, desdenha do fascínio dela pela literatura é recordar o essencial: aqui, o amor acontece através dos livros. Quer dizer, Bela é capaz de amar o Monstro porque tem uma mente aberta, uma sensibilidade treinada pelos romances de capa dura (é alguém que se deslumbra com a biblioteca dele), e os dois partilham a afeição pelos livros. Dito de outra maneira: ela é a única que não o julga pela lombada.