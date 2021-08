Beanie Feldstein ainda não é um nome sonante, mas o espectador atento ao moderno cinema coming-of-age com verve feminista certamente já se cruzou com ela. Quem é a melhor amiga de Saoirse Ronan em Lady Bird, de Greta Gerwig? Quem protagoniza, ao lado de Kaitlyn Dever, a comédia high school Booksmart: Inteligentes e Rebeldes, de Olivia Wilde? Em ambos os filmes, Feldstein não é apenas a "boa secundária", uma amiga gordinha que diz umas piadas enquanto se atravessa o corredor dos cacifos do liceu. Esta miúda ostenta um brilho especial nos olhos que serve bem How to Build a Girl, o filme em que não tem amigos (pelo menos no início) para além da personagem do irmão, e que lhe dá as ferramentas para mostrar como é capaz de ser magnetizante no papel principal.