A angústia dos Óscares em direto 

E, de repente, como olhar para Will Smith? O grande "King Richard que defende a família", neste caso a mulher, de uma piada de Chris Rock ou ator por quem perdemos (algum) respeito numa fração de segundos? A situação deu-se em direto, na angústia do direto da última cerimónia dos Óscares, e não pode ficar reduzida a memes. Rock, que estava no palco para apresentar o Óscar de melhor documentário, fez a sua habitual introdução de comediante, primeiro referindo-se ao casal Penélope Cruz e Javier Bardem, depois voltando-se para Jada Pinkett Smith e fazendo uma chalaça sobre o cabelo rapado dela (que o rapou por causa de um problema capilar). Reação do marido Will Smith: levantar-se da plateia e dar uma bofetada em Chris Rock com o impulso de um murro.

Não sei o que é que este momento pode ter de honroso para o ator que dali a minutos ia vencer uma das estatuetas mais importante da noite. Mas sei que aquele momento em direto marcou a história dos Óscares pelas piores razões. Não foi "apenas" o tabefe musculado, a violência física, mas as duas vezes que, já sentado, Smith berrou palavrões com as goelas de fora e o olho da câmara em cima. Era esperar para ver como este espetáculo gratuito, numa noite em que se fez um minuto de silêncio pela Ucrânia, iria impactar no discurso do vencedor que, pouco antes, foi agressor.

Seria a oportunidade para um pedido de desculpas ao comediante? Não. Apenas um pedido de desculpas à Academia de Hollywood e aos outros nomeados. No discurso, Will Smith chorou e disse ser "um vaso para o amor", diante de uma plateia que não teve a coragem de desautorizar a ideia que ele tão comoventemente levou ao seu moinho, a de que fora um defensor (e não agressor). Dê-se as voltas que se der, conheça-se ou não o que vem de trás, não se pode fazer vénia à violência - e foi isso que aconteceu esta madrugada no Dolby Theatre.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

De repente, um talentoso e estimado ator, numa noite que deveria conter uma centelha de paz para lá do barulho das luzes, é um vaso quebrado.

Este não deixa de ser um retrato de Hollywood.