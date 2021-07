E a alegria que é ver estrear um filme de Kelly Reichardt? Depois de um jejum demasiado longo - o anterior Certain Women (2016) não teve distribuição por cá, e Night Moves já é da colheita de 2014 -, sabe bem reencontrar um dos nomes fundamentais da produção independente americana. Porém, a alegria com que recebemos First Cow não tem nada de festivo: é tão serena quanto o seu plano de abertura, com um cargueiro sobre as águas a atravessar lentamente o ecrã de um lado ao outro. Perante a quietude, rejubilamos um bocadinho. E nesse plano sem aparente significado, que nos situa na contemporaneidade, está contido o fantasma de outro que, mais adiante, no século XIX, apresenta a personagem titular: uma vaca, a primeira do território, a chegar numa barcaça qual mercadoria majestosa, símbolo do futuro a deslizar sobre as águas do mesmo rio. Mas é através da terra, mais especificamente através de dois esqueletos humanos descobertos na floresta, que somos transportados para 1820. Ali, há uma história para contar.

Depois de Old Joy (2006), Wendy & Lucy (2008) e O Atalho (2010), Reichardt regressa ao esplendor natural do Oregon para retratar a América primitiva a partir de duas personagens errantes cujos destinos se cruzam na fronteira agreste, onde homens rudes procuram fazer fortuna. Cookie (John Magaro), longe de se identificar com essa rudeza, é o tímido cozinheiro de um grupo de garimpeiros que, numa solitária excursão noturna para procurar bens comestíveis, encontra King-Lu (Orion Lee), um imigrante chinês, sem uma única peça de roupa sobre o corpo, que se diz perseguido por russos... Em qualquer narrativa do velho oeste, a atitude "normal" nesta situação, e neste ambiente, seria desconfiar e partir para o ataque. Mas Reichardt - que adapta um romance do argumentista com quem costuma colaborar, Jonathan Raymond - leva-nos pela estranheza da bondade: Cookie agasalha King-Lu e dá-lhe abrigo para o resto da noite.