7 dias e 7 propostas por Luís Viegas

1. Ambiente

Dia Mundial do Meio Ambiente

Domingo, 5 Junho

A 5 de Junho celebram-se os 50 anos da Conferência de Estocolmo, que designou o dia como Dia Mundial do Meio Ambiente. O tema do Dia Mundial do Meio Ambiente em 2022, é : "Uma Só Terra". O evento destaca a necessidade de se viver de forma sustentável em harmonia com a natureza, promovendo transformações, a partir de políticas públicas e das nossas escolhas, rumo a estilos de vida menos poluentes e mais sustentáveis.

2. Cinema

O Rei do Riso de Mário Martone, com com Toni Servillo, Maria Nazionale, Cristiana Dell"Anna

Nimas, Lisboa

Segunda, 6 Junho

Descobri o Toni Servillo através dos filme do Paolo Sorrentino, e desde então que sigo os dois. Ambos brilhantes. O Rei do Riso retrata a Bella Epoque de Nápoles no início do séc. XX, cidade pela qual tenho desenvolvido fascínio e afeto. Tenho aprofundado a curiosidade, justamente através de alguns realizadores de cinema e de alguns amigos napolitanos que tenho a sorte de conhecer.

3. Gastronomia

Cacué e O Alazão

Restaurante em Lisboa

Terça, 7 Junho

Comer bem é das melhores coisas da vida. Sempre que posso atrevo-me a escolher sítios onde a experiência gastronómica vai além do simples facto de termos de nos alimentar. Embora o meu gosto e paladar conheçam poucos limites, é na cozinha tradicional portuguesa que o meu palato e as minhas células encontram normalmente a felicidade. Sugiro almoço no Cacué, situado na zona de Picoas, onde podemos começar com um pastel de massa tenra, seguido do melhor bacalhau à Braz, terminando com um pudim abade priscos acompanhado de um café e um beijinho num cálice de aguardente de medronho. Ao jantar, rumo ao coração de Alcântara ao Alazão. Pão, queijo da serra da estrela à descrição - o queijo vem inteiro para a mesa para o freguês se servir à sua vontade, um paio cortado à fatia são apenas as cortesias de boas vindas. A refeição é geralmente carne da barrosã grelhada na pedra, acompanhada de batata frita e salada de alface. Tudo tão simples, mas tão bom! A sobremesa também é outro sarilho: leite creme ou um "mexicano" - trouxas de ovos com uma rodela de ananás ou abacaxi. A seguir recomenda-se um bom passeio a pé.

4. Espetáculo

Jogo Cruzado - Um encontro entre música e imagem

Culturgest, Lisboa

Quarta, 8 de Junho

Sigo a programação de música da Culturgest sempre que posso, com atenção. O espetáculo, surgiu da inciativa da Culturgest, gnration e Canal180 que se juntaram para criar um novo projeto de criação de obras originais audiovisuais. Este jogo parte de dois pontos: um filme de um cineasta será entregue a uma artista musical para fazer uma banda sonora e, ao mesmo tempo, uma composição musical será dada a uma artista visual para que crie, a partir daí, uma curta-metragem. Na estreia, dia 7 de junho, são apresentados a curta-metragem de Gemma Green-Hope que resulta da composição musical de Surma e o resultado da banda sonora de Jim O'Rourke que serve de inspiração à curta de Lois Patiño.

5. Discos

Arooj Aftab e Lavoisier

Quinta, 9 de Junho

Arooj Aftab.

Ouvir discos é das coisas que mais gosto de fazer. Sempre que posso sento-me em frente ao sistema de som, ponho um disco a tocar e desfruto-o. Dois dos discos que mais tenho ouvido são o da Arooj Aftab (Vulture Prince, 2021) e Lavoisier (Aí, 2022). O primeiro da Arooj Aftab - artista paquistanesa a viver em Nova Iorque, encontra-se esgotado na sua edição física em vinil. Tive a oportunidade de já o ter visto ser tocado ao vivo num festival em Utrecht - Holanda em Novembro de 2021. Assim que a vi desejei programar a vinda a Portugal para a estreia ao vivo, que vai acontecer no Rock in Rio Lisboa a 25 de Junho, no palco que programo, Rock Your Street. Imperdível. A artista foi recentemente galardoada com o Grammy "Best Global Music Performance". A outra sugestão é igualmente um caso transcendente. Lavoisier são uma dupla de músicos portugueses (Patrícia Relvas e Roberto Afonso) dotados de enorme talento. No álbum "Aí" elevaram ainda mais a fasquia e presentearam-nos com um álbum belo, subtil, onde o detalhe é tratado com a arte de quem sabe.

6. Música

Yuri da Cunha

Ao vivo no Clube B.leza

Sexta, 10 de Junho

O Clube B.leza, situado à beira rio no Cais do Sodré é o lugar de encontros na cidade de Lisboa. Yuri da Cunha é um músico angolano que expele energia musical suficiente para fazer dançar pessoas de todas as idades. A sua forma de dançar empolgante e a rítmica cativante que transporta para palco valem-lhe o apelido de "O Show Man". A sua música é imbuída na matriz e nas tradições musicais angolanas. A sua história na música está preenchida por diversos hits, tornando-o por mérito próprio num artista de elevada popularidade em Angola e não só. No dia 10 de Junho Yuri da Cunha sobe ao palco no mítico Club B.Leza, para um espetáculo único que promete não deixar ninguém quieto no lugar.

7. Passear

Parque da Bela Vista

Sentir o parque antes Rock in Rio

Sábado ,11 de Junho

Sábado é dia de desfrutar um passeio no parque. Poderia escolher outro, mas escolhi este pelo que representa para mim. Estamos a uma semana de abrir portas ao público no Rock in Rio Lisboa, que este ano graças à programação que fiz no Palco Rock Your Street, é também a minha casa. Vir sentir o parque já com tudo pronto, um espaço verde amplo, limpo e confortável é vir receber a energia tranquila, sentindo simultaneamente o frenesim e a emoção do que está prestes a acontecer ali. Vai ser maravilhoso!