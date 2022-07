7 dias, 7 propostas por Tiago Dores

1.Jogo

Beatstar

Jogo no telemóvel

Domingo, 3 de julho



Estupendo entretém para jogar no telemóvel. Trata-se de "tocar" músicas com recurso à agilidade dos polegares. A fazer lembrar o Daley Thompson's Decathlon para o ZX Spectrum 48K, que também exigia extrema agilidade de dedos, mas dos indicadores. Atenção: risco de extrema viciação. Pensando melhor não experimentem, que tenho mais sugestões para os próximos seis dias.



2. Disco

A Montra

Por Cassete Pirata

Segunda, 4 de julho

Sim, eu sei que já é de 2019. Mas uma vez que 2020 e 2021 foram basicamente covid, acaba por ser um trabalho do ano passado. Eh pá, e é um soberbo trabalho. Daqueles com malta mesmo a tocar instrumentos e tal. Pessoal dos Cassete Pirata, se estiverem a ler - em princípio estão - e precisarem de alguém que faça boas segundas vozes, e não arranjarem, estou disponível.



3. Livro

Para Além da Ordem - 12 Novas Regras Para a Vida

Por Jordan Peterson

Terça, 5 de julho



Ainda não consegui começar a lê-lo. Nem consigo perspetivar quando o conseguirei fazer. Portanto, leiam-no, se faz favor, e depois enviem-me um resumo de, no máximo, uma página. Muito obrigado.



4.Podcast

Política para Quem não Tem Pachorra para Política

Redes sociais do Instituto Mais Liberdade

Quarta, 6 de julho



Há podcasts melhores? Sim, há. Há podcasts melhores sobre política? É muito provável. Há podcasts melhores sobre política dirigidos, especificamente, a quem não quer saber de política para nada? Isso não creio. Mas confiram vocês, às 4ª feiras pelas 21 horas, nas redes sociais do Instituto Mais Liberdade.



5. Série

Vikings

Streaming na Netflix

Quinta, 6 de julho

Espetacular, a brutalidade destes meninos no que ao dizimar e saquear dizia respeito. Espetacular, também, a determinação com que partiram à descoberta de novos mundos. Espetacular, principalmente, vivermos no século XXI e não corrermos o risco de nos cruzamos com estes selvagens.



6.Viagem

Badajoz

Espanha

Sexta, 7 de julho



Só mesmo para atestar o carro. Sem desprimor para a bela cidade raiana, capital da província homónima de Espanha, atenção.



7. Ténis

Torneio de Wimbledon

Domingo, 8 de julho

Termina amanhã a edição de 2022 do histórico torneio londrino. Mas como só podia dar dicas até dia 9, aldrabo um pouco a rubrica de molde a lembrar que amanhã convém visionar a final masculina. Até porque se trata de uma modalidade com bola, e jogada num relvado, em que, em princípio, não haverá confrontos nas bancadas. Se houver, será histórico. Mais uma razão para não perder o último dia do evento.