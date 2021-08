7 dias, 7 propostas pelo apresentador Pedro Fernandes

Hotel, por Luís Franco-Bastos Apple Podcast; Spotify, Domingo, 29 agosto

Hotel de Luís Franco-Bastos é uma podsérie ao jeito de radionovela em que o autor dá a voz a todas as personagens e conta a história de Rogério Fagundes e da sua esposa Adosinda, proprietários do maior (e único) hotel da Marateca. Agora na sua quarta temporada, Hotel é ótimo para ser ouvido no carro fazendo esquecer o trânsito mais demorado. Mas tenham cuidado com a criança no banco de trás. Esta novela tem bolinha e é aconselhada a maiores de 16 anos. É também provável que irrite os residentes e naturais do Poceirão. Se ouvirem percebem.

Música: Threadbare. Kiko & the Blues Refugees, Segunda, 30 de agosto

Conheci o Kiko em 2010 na Operação Triunfo, programa de televisão da RTP. Eu era o apresentador dos diários e ele era professor vocal dos concorrentes. Infelizmente não tive tempo de ter aulas com ele e hoje estou aqui a falar-vos do álbum do Kiko e não do meu. Isto para dizer que a capacidade vocal já eu lhe reconhecia, mas neste Threadbare ele prova que para além de um magnifico intérprete é também um excelente escritor de canções. Para ouvir em repeat.

Livro: Isto tem Piada? Jerry Seinfeld, Editota Vogais, Terça, 31 de agosto

Isto tem piada? Sim, tem piada, Jerry. Tem muita piada. Um humorista e stand up comedian vive da observação dos outros e de tudo o que o rodeia. As ideias não têm hora marcada para aparecer e, sempre que isso acontecia, Jerry escrevia e guardava tudo numa pasta. Este livro, o primeiro de Seinfeld em 25 anos, contém o seu material preferido que estava guardado nessa pasta, organizado por datas. Nem tudo será genial mas eu tenho soltado umas valentes gargalhadas antes de ir dormir.

Aventura: Azores Triangle Aventure. Correr nos trilhos, Ilha do Pico, Faial e São jorge, Quarta, 1 de setembro

Azores Triangle Adventure são cem quilómetros de corrida, em três dias, em três ilhas dos Açores: Pico, São Jorge e Faial

Azores Triangle Adventure é uma aventura inesquecível no arquipélago dos Açores para pessoas em excelente forma física. Se o único exercício físico que praticas é o couching, então isto não é para ti. São cem quilómetros de corrida, em três dias, em três ilhas dos Açores: Pico, São Jorge e Faial. Os trilhos são magníficos e vão ficar a conhecer estas ilhas como nunca as conheceriam se alugassem um carro. Neste ano a prova acontece de 22 a 24 de outubro e espero conseguir marcar presença para a acabar pela primeira vez. Bons treinos.

Férias: Porto Santo. Mergulho, golfe e passeios a cavalo, Quinta, 2 de setembro

A ilha dourada de Porto Santo. Uma das mais belas praias de Portugal, senão a mais bela, com nove quilómetros de areal e uma temperatura de água capaz de fazer inveja às Caraíbas, apenas a uma hora e meia de distância do continente. Mas Porto Santo é muito mais do que praia. É dos melhores sítios da Europa para fazer mergulho, o campo de golfe é de nível mundial, tem vários campos de ténis e futebol, há passeios a cavalo ao pôr do Sol e o número de ótimos restaurantes por metro quadrado é surpreendente. Por tudo isto e pela segurança que nos transmite, Porto Santo tem sido o refúgio da minha família há alguns anos.

Ver: Café da Manhã. RFM, das 07h00 às 10h00, Sexta, 3 de setembro

Permitam-me que vos sugira entrarem neste grupo de amigos onde todos são bem-vindos. Há quase dois anos juntos, o Café da Manhã abre todos os dias de segunda a sexta, das sete às dez da manhã, comigo, a Mariana, o Duarte, o Luís e o Salvador. Enquanto eu conduzo o programa e canto quando me deixam, o Luís traz uma personagem nova todos os dias, o Salvador faz stand up na hora, o Duarte só lê as gordas mas sabe de tudo um pouco e a Mariana não deixa a coisa descambar. Só faltas tu. Entra no grupo. É na RFM.

Ouvir: Seaspiracy. Documentário, Netflix, Sábado, 4 de setembro

Depois de Cowspiracy que nos levou a mudar em muito os nossos hábitos alimentares cá em casa com uma grande redução do consumo de carne, chegou agora este Seaspiracy que nos faz olhar para o mar. Para além de abordar o catastrófico "despejar" de plástico diário para o mar, que só terá um fim quando deixarmos de consumir esta matéria-prima, toca em temas como a pesca sustentável e a indústria da aquacultura. Vejam e tirem as vossas próprias conclusões.

