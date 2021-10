1. Passear

De Marvila ao Parque das Nações

Junto ao Tejo

Domingo, 3 de outubro



Muitas das minhas escolhas para esta semana são relacionadas com o meu ambiente e com o que me rodeia no meu dia-a-dia. Trabalho em Marvila há cinco anos e desde há três anos e meio que também vivo por esta zona de Lisboa. E sempre que posso, a pensar, a escrever ou a anotar ideias no telemóvel ou apenas a ouvir música, costumo percorrer, a andar ou a correr, o paredão junto ao rio Tejo que vai de Marvila ao Parque das Nações. É um passeio que se faz bem, é inspirador e para mim um momento de grande paz. Aconselho.

2. Beber

Cerveja, comida e música

Rua do Açúcar. 83

Marvila

Segunda, 4 de outubro