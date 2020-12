4264 horas de música. Eis o videoclipe mais longo do mundo

A música chama-se "Level of Concern", foi lançada em abril e é dos Twenty One Pilots, mas não é esta a informação que levou a dupla norte-americana a ser notícia. Os dois rapazes de Ohio são os responsáveis pelo videoclipe mais longo de sempre. Mas quanto dura este vídeo que ilustra o tema lançado na primavera? Pouco mais de 4264 horas.

Durante 117 dias, 16 horas, 10 minutos e 25 segundos, de 21 de junho a 16 de dezembro, o "play" esteve sempre ligado no vídeo da música de Tyler Joseph e Josh Dun, dupla que tem o seu nome no livro de recordes do Guinness.

Os dois músicos recorreram a um sistema de streaming ongoing. Quer isto dizer que desde que o vídeo começou que os fãs da dupla o foram alimentando com imagens descarregadas num site.

"Nos últimos 178 dias, os nossos fãs têm estado a gerar um teledisco interminável para 'Level of Concern'. Bem, pensámos que nunca fosse terminar", escreveram os Twenty One Pilots na rede social Twitter.

Tratou-se de uma transmissão contínua ao vivo no YouTube, que resultou no vídeo de música mais longo do mundo. A canção estava sempre a tocar, quando chegava ao fim voltava ao início, altura em que surgiam os novos vídeos introduzidos pelos fãs, criando desta forma o videoclipe mais longo do mundo, que garantiu à dupla um recorde no livro do Guinness.

O recorde anterior pertencia a Pharrell Williams, que criou um videoclipe de 24 horas para "Happy", em 2013.