170 mil pessoas, CR7 e Salvador Sobral. Bruno Nogueira despediu-se do Bicho em grande

"Aguentem firme, não cedam." Bruno Nogueira está todas as noites no Instagram

Pode-se dizer que o humorista Bruno Nogueira guardou o melhor para o fim. O último "Como é que o Bicho Mexe?", programa criado pelo próprio e transmitido na sua conta de Instagram, foi um sucesso de audiências na internet. Chegaram a estar mais de 170 mil pessoas a assistir em simultâneo ao direto, que contou com a participação inesperada de Cristiano Ronaldo, esta sexta-feira.​​​

O projeto foi criado para entreter os portugueses em tempo de isolamento por causa da pandemia de covid-19 e chega agora ao fim, depois de dois meses de "emissões". No último episódio, Bruno Nogueira percorreu Lisboa de carro (com Nuno Markl ao volante) para ver luzes de natal nas janelas dos fãs, tal como tinha prometido na véspera. Mas deparou-se com muito mais do que isso. Mensagens à janela, pessoas a quererem vir ter consigo e convidados muito especiais.

Durante a viagem, transmitida na rede social Instagram, juntam-se Albano Jerónimo, João Quadros, Salvador Martinha, Beatriz Costa e... Cristiano Ronaldo, uma surpresa até para o próprio Bruno Nogueira. O futebolista português estava a assistir ao direto pela conta da companheira Georgina Rodríguez, quando o humorista deu pela sua presença. "É hoje, é hoje que ele entra", previa Markl. E foi.

No final um Coliseu dos Recreios, vazio na plateia, mas preenchido no palco com Salvador Sobral a interpretar "Lado Esquerdo" dos Clã e o do próprio Bruno Nogueira a cantar "Vendaval" de Tony de Matos.