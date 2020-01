100 euros por um Picasso. O sorteio que leva água a África

Parece mentira, mas é apenas uma ideia genial de levar água potável a 200 mil pessoas em África e ainda oferecer um quadro do artista espanhol Picasso a um apostador solidário. A iniciativa do Museu Picasso, em Paris, consiste num sorteio internacional em que uma cautela com o custo único de 100 euros habilita a ganhar um picasso no valor de um milhão de euros.

O objetivo é ajudar a organização não-governamental Care, que trabalha no abastecimento de água em vários países africanos. A verba arrecadada com o sorteio vai servir para construir e reabilitar poços, instalações de lavagem e casas de banho nas aldeias e nas escolas de Madagáscar, Camarões e Marrocos, um projeto com a duração de cinco anos.

O conceito já foi testado em 2013, quando foram recolhidos cinco milhões de euros para ajudar a reconstruir a parte histórica da cidade libanesa de Tiro. "Os fundos foram utilizados para construir uma aldeia artesanal de 1500 metros quadrados nos arredores de Tiro, no meio de um pomar de laranjeiras", lê-se na página do projeto.

Jeffrey Gonano, um americano de 25 anos, de Wexford, na Pensilvânia, e empregado numa empresa de contratação de extintores de incêndio, foi o vencedor do quadro, avaliado em um milhão de euros, L'Homme au Gibus (em tinta guache sobre papel) desenhado em 1914 por Picasso.

Desta vez, o quadro sorteado será o Nature Morte, do mesmo artista. Criado em 1921 por Pablo Picasso, o quadro, um óleo sobre tela, assenta numa composição geométrica na qual figuram um jornal e um copo de absinto.

Foram postas à venda 200 mil cautelas, que podem ser adquiridas online.

O sorteio, inicialmente marcado para 6 de janeiro de 2020, foi adiado para 30 de março, uma vez que ainda existem cautelas para vender.

"O objetivo desta operação é angariar o máximo de fundos para a Care. No entanto, ainda temos bilhetes para venda. Gostaríamos de adiar o sorteio para 30 de março de 2020 para podermos recolher a maior quantidade possível a fim de levar água limpa a 200 mil pessoas em Madagáscar, nos Camarões e em Marrocos", lê-se no comunicado da iniciativa.