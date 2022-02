"O Poder do Cão" lidera com 12 nomeações aos Óscares 2022

Os nomeados para a 94.ª edição dos Óscares, os prémios norte-americanos de cinema, foram anunciados esta terça-feira. O filme da Netflix O Poder do Cão da realizadora neozelandesa Jane Campion, lidera as nomeações dos Óscares, em 12 categorias, seguindo-se Duna com dez nomeações. Já West Side Story e Belfast estão também na corrida com sete nomeações cada.

Quanto às nomeações para melhor ator e atriz, Kristen Stewart, Kirsten Dunst e Jesse Plemons receberam as suas primeiras nomeações da Academia com os filmes Spencer e O Poder do Cão, respetivamente.

Também a cantora Beyoncé recebeu a sua primeira nomeação para "Melhor Canção Original" com o tema "Be Alive" que faz parte da banda sonora do filme King Richard: Para Além do Jogo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O designer luso-canadiano Luís Sequeira está nomeado para "Melhor Guarda-Roupa" pelo filme Nightmare Alley -Beco das Almas Perdidas, do realizador mexicano Guillermo del Toro.

A cerimónia dos Óscares está agendada para 27 de março, no tradicional Dolby Theatre em Hollywood, e vai ter um apresentador pela primeira vez desde 2018. O evento da temporada de prémios do cinema norte-americano será transmitido pelo canal de televisão ABC.

Esta é a lista dos nomeados nas principais categorias:

Melhor Filme:

O Poder do Cão

Duna

Belfast

West Side Story

Não olhem para cima

Licorice Pizza

CODA

King Richard: Para Além do Jogo

Conduz o meu carro

Nightmare Alley -Beco das Almas Perdidas

Melhor Realização:

Jane Campion, O Poder do Cão

Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza

Steven Spielberg, West Side Story

Ryusuke Hamaguchi, Conduz o meu carro

Kenneth Branagh, Belfast

Melhor Atriz:

Nicole Kidman, Being the Ricardos

Olivia Colman, A Filha Perdida

Kristen Stewart, Spencer

Jessica Chastain, Os Olhos de Tammy Faye

Penélope Cruz, Mães Paralelas

Melhor Ator:

Andrew Garfield, Tick, Tick ... Boom!

Will Smith, King Richard: Para Além do Jogo

Benedict Cumberbatch, O Poder do Cão

Denzel Washington, A Tragédia de Macbeth

Javier Bardem, Being the Ricardos

Melhor Atriz Secundária:

Ariana DeBose, West Side Story

Kirsten Dunst, O Poder do Cão

Aunjanue Ellis, King Richard: Para Além do Jogo

Jessie Buckley, A Filha Perdida

Judi Dench, Belfast

Melhor Ator Secundário:

Kodi Smit-McPhee, O Poder do Cão

Troy Kotsur, CODA

Ciaran Hinds, Belfast

Jesse Plemons, O Poder do Cão

J.K. Simmons, Being the Ricardos