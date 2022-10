Banda Da Weasel anuncia regresso aos palcos no Meo Marés Vivas

A banda portuguesa Da Weasel anunciou esta terça-feira que vai regressar aos palcos a 14 de julho, dia em que atuará no 15º festival Meo Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia. O anúncio foi feito numa conferência de imprensa, mas também no Instagram oficial do grupo, sendo esta a primeira confirmação para o próximo anos desse festival.

View this post on Instagram A post shared by Da Weasel (@daweaseloficial)

Depois do regresso no Nos Alive em julho, esta é a segunda vez que o grupo irá subir ao palco, depois da separação em 2010. Da Weasel anunciaram também na semana passada o seu regresso como grupo nas redes sociais, sem muitos detalhes.

"A doninha está feliz por poder proporcionar mais um espetáculo na vida dos antigos e novos fãs e a quem queira estar presente", lê-se no comunicado.