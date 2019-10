PSP recupera trotinetes no valor de 10 mil euros

Trotinetes e bicicletas no passeio pagam multa a partir de hoje

O Comando Metropolitano da PSP de Lisboa apreendeu componentes e trotinetes num valor total de 10 mil euros. As autoridades procederam à realização de várias buscas no dia 2 de outubro, no âmbito de uma investigação para intercetar suspeitos de furtos e danos em trotinetes, informou esta segunda-feira a PSP.

As peças e as trotinetes foram apreendidas a um jovem de 18 anos, em Marvila, tendo sido depois entregues às respetivas empresas de mobilidade ecológica, proprietárias dos artigos que a PSP recuperou. Em comunicado, a força policial refere que "suspeitos foram sujeitos às necessárias formalidades, sendo restituídos à liberdade".

De acordo com a PSP, "nas últimas semanas registaram-se, um pouco por toda a cidade de Lisboa, um aumento de ocorrências relacionadas com furto e danos em trotinetes".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A polícia acrescenta que no decorrer da ação dos autores dos furtos, "há a registar danos patrimoniais para várias entidades e a privação do uso destes meios de transportes por parte de outros utilizadores".

O número de ocorrências decorre da expansão turística na capital e da "multiplicidade de operadores no quadro da mobilidade", que possibilitam o serviço de deslocação através do uso de trotinetes.

Perante este cenário, a PSP faz saber que continua a realizar esforços para intercetar os autores do furto de trotinetes de modo a minimizar "os efeitos negativos que este tipo de criminalidade tem no sentimento de segurança".