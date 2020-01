"Perlim" encerra domingo. Mais de 100 mil visitantes visitaram parque temático

O parque temático de Natal de Santa Maria da Feira, "Perlim", despede-se no dia 5 de janeiro, depois de mais de um mês de atividade em que foi visitado por mais de 100 mil pessoas. A 12ª edição contou com dez espetáculos distribuídos por 19 áreas com diferentes temas e várias diversões com o arco-íris como temática central.

Se o mau tempo que assolou o país no início de dezembro obrigou ao encerramento do parque em alguns dias, com o bom tempo regressaram os milhares de visitantes. No dia 29 de dezembro, a lotação chegou mesmo a esgotar.

Paulo Pais, diretor-geral da empresa Feira Viva, destaca o cumprimento dos objetivos do projeto, já que é a quarta edição em que o parque ultrapassa os 100 mil visitantes.

Mais de 100 mil pessoas visitaram o parque na ediçãpo de 2019. © D.R.

"É o mais importante num ano em que choveu em mais de 50 por cento dos dias, e em vários dias tivemos mesmo de encerrar o espaço. Depois, fomos altamente compensados pelo fluxo no período após o Natal: em cinco dias tivemos 50 mil visitantes", disse o responsável, acrescentando que ainda mais significativo do que o número de visitas, foi assistir à alegria das crianças ao descerem o Castelo de Santa Maria da Feira a cantar "esta festa é que é boa" - uma referência a um dos espetáculos de grande formato do parque.