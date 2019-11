"Muro das Namoradeiras". A reconstrução mais esperada pelos lisboetas (vídeo)

A reabilitação da frente ribeirinha central do Tejo, do Terreiro do Paço à Doca da Marinha, integra vários projetos, como a criação do Bacalhau Story Centre e um cais de Apoio à Atividade Náutica ou ainda a construção de novos pontões e a reabilitação da Estação Sul e Sueste. Mas é o Muro das Namoradeiras, que será reconstruído, que mais chama as atenções. "Todos me perguntavam quando é que voltava o Muro das Namoradeiras. Pois agora já posso responder que será no próximo ano", revelou o autarca da capital, Fernando Medina, esta manhã, durante a apresentação daquele que é chamado o "Novo Cais de Lisboa".

O muro - conhecido pelos bancos quadrados virados de frente um para o outro (as namoradeiras), em duplas, junto aos Cais das Colunas e com o Tejo como paisagem, já está a ser reconstruído, para contentamento de muitos lisboetas. "A ideia é repor o muro original e o seu complemento até à Ribeira das Naus" explicou Vítor Costa, diretor-geral da Associação de Turismo de Lisboa, entidade que financia os vários projetos de requalificação da zona. No total, o investimento é de 27 milhões de euros com uma parte da verba a ser retirada taxas turísticas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"São 15 projetos num projeto só, e foi um processo complexo, mas estará terminado no segundo semestre de 2020", anunciou Vítor Costa. Afinal, o que é que vai mudar na zona?

Além da reconstrução do Muro das Namoradeiras, os postes de iluminação na área estão a ser alvo de reabilitação e vão ser repostos. O objetivo é "preservar a silhueta original" de um património simbólico da cidade.

O aterro entre o Cais das Colunas e a Praça da Estação - realizado há mais de duas décadas devido às obras do metro de Lisboa - será finalmente retirado. A praça vai recuperar o traçado original - como os mais antigos se lembram.

Imagens de como irá ficar a frente ribeirinha central - desde o Terreiro do Paço à Doca da Marinha. Inauguração será no segundo semestre de 2020. © Direitos reservados

A criação de um Bacalhau Story Centre foi também anunciada. Ainda não se sabe se irá mantém o nome em inglês ou se este será, afinal, em português. O que já está fechado é o teor do centro que estará localizado na ala nascente do terreiro do Paço. O projeto quer recuperar a memória da pesca do bacalhau e das suas gentes.

Oito novas bilheteiras da Estação Sul e Sueste

Reabilitação da Estação Sul e Sueste. Cottinelli Telmo desenhou-a em 1929 e agora a estação recupera o seu traço original. Este ponto será "o coração da atividade marítimo-turística do Tejo", foi anunciado. Haverá uma nova área com cafetaria, quiosque, restaurante e esplanadas, além de um posto de informação e um terminal de apoio aos passeios do Tejo. A estação vai ainda receber oito novas bilheteiras de diferentes operadores.

O projeto contempla ainda uma intervenção nos espaços públicos onde também vão surgir novos percursos pedonais e cicláveis - que no futuro irão ligar-se ao projeto mais abrangente que liga, por ciclovia, a zona ribeirinha de Lisboa a Vila Franca de Xira e ao Guincho.

Centro Tejo. Também hoje anunciado irá ser um espaço de promoção da oferta cultural e turísticas dos municcípios ribeirinhos com iniciativas de consciencialização ambiental. Estará localizado no interior da estação

Mais pontões e passadiços

Serão instalados novos pontões com passadiços - e serão reforçados os dois pontões da Transtejo/Soflusa. As novas estruturas foram desenhadas "para acolher as embarcações dos diversos operadores turísticos". O pontão da Doca da Marinha também será reabilitado para servir "novas propostas de transporte fluvial".

A Doca da Marinha - que Fernando Medina fez questão de frisar que foi uma devolução generosa à cidade por parte da Marinha Portuguesa - a zona deixou de ser de uso exclusivo militar e já na altura o autarca dizia que "era a peça que faltava" para a ligação com a parte já recuperada, irá dar lugar a um "grande espaço arborizado" onde os peões terão primazia sobre a circulação automóvel. Nesta zona vão também nascer um novo restaurante e quatros quiosques, além de esplanadas e WC públicos. O espelho de água da Doca irá servir para receber embarcações tradicionais do Tejo.

Imagens de como irá ficar a frente ribeirinha central - desde o Terreiro do Paço à Doca da Marinha. Inauguração será no segundo semestre de 2020. © Direitos reservados

Medina disse-o várias vezes esta manhã: a requalificação da zona central ribeirinha - principalmente a recuperação de espaços públicos junto ao rio e que vão permitir ligar percursos pedonais e cicláveis - é um dos projetos de que mais se orgulha enquanto chefe do executivo alfacinha. "Era um sonho antigo: devolver o rio à cidade de Lisboa, que passou décadas de costas voltadas para o Tejo", frisou.

Navio Creoula ganha novo cais

Não está inserido no mesmo projeto de financiamento, mas também faz parte do "Novo Cais de Lisboa" . O antigo bacalhoeiro vai ser recuperado e modernizado e estará atracado na Doca da Marinha. A história da ligação dos portugueses à pesca do bacalhau será lembrada através de atividades destinadas "aos lisboetas e a visitantes".