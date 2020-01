Metro de Lisboa. Linha Vermelha interrompida entre Alameda e São Sebastião

A circulação na linha Vermelha do Metro de Lisboa está interrompida desde as 09:39 desta terça-feira, entre as estações da Alameda e São Sebastião. A interrupção deve-se a uma avaria da sinalização, informa a empresa.

O Metro de Lisboa adianta que não há uma previsão da duração da interrupção, mas admite a possibilidade de ser "prolongada", de acordo com informação divulgada no site da empresa.

A circulação está a ser feita por troços na linha vermelha, que faz a ligação entre as estações do Aeroporto e de São Sebastião.