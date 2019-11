Linha Amarela do Metro de Lisboa esteve interrompida devido a avaria em comboio

A circulação na Linha Amarela do Metropolitano de Lisboa esteve interrompida esta manhã, às 10:53, entre as estações do Marquês de Pombal e do Rato, devido à avaria de um comboio, segundo uma fonte da empresa. De acordo com a fonte, que falava perto das 11:30, ainda não era possível prever a duração da interrupção.

Contactada pelo DN, a empresa garantiu às 12:02 que a ligação já foi restabelecida.

(Notícia atualizada com a ligação restabelecida)