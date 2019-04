Motociclista morreu em acidente na Segunda Circular

O acidente, que envolveu o motociclo e um veículo ligeiro e causou também um ferido ligeiro, ocorreu cerca das 7:40 perto de uma das saídas para a Rotunda do Relógio no sentido Norte-Sul, disse à Lusa uma fonte do INEM.

Fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) disse que o ferido ligeiro, uma mulher de 46 anos, foi transportada ao Hospital de Santa Maria.

No local estiveram o INEM, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santa Maria e a PSP.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O trânsito está condicionado na zona do acidente.