E à quarta foi de vez. Terrenos da Feira Popular rendem mais de 238,5 milhões

Depois de três sessões adiadas, à quarta foi de vez. Os terrenos da antiga Feira Popular foram vendidos em hasta pública. No total os três lotes correspondentes à área da Feira Popular foram vendido

O primeiro de quatro lotes foi vendido por 83,1 milhões de euros, tendo começado com um preço base de 46,6 milhões. É o lote junto à estação de comboios de Entrecampos. O segundo lote foi vendido por 88,3 milhões de euros depois de 165 lances. O último dos lotes foi comprado por 67,1 milhões. O terceiro lote foi vendido por 35,4 milhões, depois de ter começado com uma base de 27,9 milhões. A Fidelidade conseguiu comprar todos os lotes.

Com os quatro lotes lotes a Câmara Municipal de Lisboa encaixou 273,9 milhões de euros, muito acima dos 180 milhões que a autarquia previa arrecadar com a venda.

A venda decorreu no edifício da Câmara Municipal de Lisboa, em Entrecampos. O último adiamento tinha sido a 3 de dezembro, com a justificação, segundo fonte oficial da câmara adiantou ao DN, de dar mais tempo aos três interessados no negócio - Fidelidade - Property Europe, SA, Dragon Method, SA e Mpep - Properties Escritórios Portugal, SA - para analisarem as dúvidas do Ministério Público sobre o processo conhecido como a Operação Integrada de Entrecampos e as respostas da câmara.

Este arrastamento da hasta pública de quatro lotes de terrenos - que deverá render à autarquia pelo menos 180 milhões cujo encaixe já está previsto no orçamento do próximo ano - foi desencadeado pelas dúvidas apresentadas pela procuradora da República junto do Tribunal Central Administrativo Sul, Elisabete Matos, depois de analisar uma participação entregue pelo CDS-PP na Procuradoria-Geral da República.

Nesse documento os vereadores colocavam em causa a legalidade urbanística da Operação Integrada de Entrecampos com a qual a câmara pretende mudar uma zona da cidade que está abandonada desde 2003 quando a Feira Popular fechou portas.

O presidente da Câmara Municipal, Fernando Medina, solicitou uma reunião com a procuradora Elisabete Matos, "com caráter de urgência", para esclarecer as dúvidas apresentadas. O que veio a acontecer na semana passada.

