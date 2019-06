Casamentos e marchas: este é o dia em que Lisboa festeja o Santo António

Os​​​​​​ Casamentos de Santo António, os arraiais e o desfile de 24 marchas populares vão colorir esta quarta-feira as Festas de Lisboa, animando a capital portuguesa em véspera de feriado municipal. Este é o programa para o dia de hoje:

Casamentos de Santo António

Durante a manhã, pelas 11:45, 16 casais vão contrair matrimónio nos Casamentos de Santo António, evento organizado pela Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), numa cerimónia civil a realizar nos Paços do Concelho, seguindo-se a religiosa na Sé de Lisboa, às 14:00 (este ano 11 casam em cerimónia religiosa e cinco em cerimónia civil).

O copo de água decorre na Estufa Fria, no Parque Eduardo VII. À noite, os casais de Santo António juntam-se ao tradicional desfile das Marchas Populares na Avenida da Liberdade.

Marchas na avenida

As marchas populares contam este ano com a participação de 20 grupos: Alfama - vencedora em 2018 -, S. Vicente, Carnide, Bica, Bela Flor-Campolide, Ajuda, Baixa, Madragoa, Penha de França, Graça, Beato, Marvila, Bairro da Boavista, Olivais, Mouraria, Parque das Nações, Castelo, Alto do Pina, Alcântara e Bairro Alto.

Em extracompetição, vão desfilar pela avenida as marchas Infantil "A Voz do Operário", Mercados, Santa Casa, e a convidada Popular de Ribeira de Frades (Coimbra).

O desfile na avenida da Liberdade começa às 21.00, com transmissão em direto na RTP1.

Atenção ao trânsito (e à carteira)

O trânsito na zona do Marquês de Pombal vai estar condicionado a partir das 14.00 desta quarta-feira, com cortes no eixo central da Avenida da Liberdade, entre a Rua Alexandre Herculano e o Largo da Anunciada.

Às 17:00 haverá corte de trânsito no eixo central da Avenida, entre a Rua das Pretas e Rua Alexandre Herculano e, a partir das 18:30, será interditada a circulação rodoviária entre a Praça Marquês de Pombal e a Praça D. Pedro IV (Rossio).

Esta interdição ao trânsito decorrerá até às 08:00 de quinta-feira.

A polícia aconselha o uso dos transportes públicos, por ser mais prático e para se evitar conduzir depois de beber.

Em comunicado, a PSP alertou ainda os visitantes das festas de Lisboa para terem cuidado com os carteiristas, por ser uma altura "propícia à prática de alguns crimes que podem ser evitados quando tomadas algumas medidas adicionais de segurança por parte das pessoas". "Os arraiais muito 'apertados' são locais onde as carteiras, telemóveis e outros objetos mais facilmente se desencaminham."

As Festas de Lisboa prolongam-se até ao final de junho. Veja AQUI o programa completo dos festejos em Lisboa.