Câmara de Lisboa aprova continuação de Manuel Salgado à frente da SRU

Fontes autárquicas disseram à Lusa que a votação, realizada em reunião privada do executivo, foi secreta. A discussão e votação da proposta já tinha sido adiada uma vez, há duas semanas.

O documento, subscrito pelo presidente da autarquia, Fernando Medina (PS), visava aprovar a designação do vereador da Mobilidade, Miguel Gaspar (PS), como representante do município na Assembleia-Geral da SRU, assim como mandatar o autarca para votar favoravelmente a eleição de Manuel Salgado como presidente do conselho de administração da SRU.

A saída de Manuel Salgado de vereador do Urbanismo foi anunciada no final de julho, embora só tenha sido efetivada em 07 de outubro. O arquiteto Manuel Salgado tinha o pelouro do Urbanismo desde 2007.

O executivo da Câmara de Lisboa tem oito vereadores eleitos pelo PS, quatro eleitos pelo CDS-PP, dois vereadores do PSD, dois eleitos pela CDU (coligação PCP/PEV) e um vereador do BE.

A vereadora do PSD Teresa Leal Coelho já tinha anunciado que iria votar favoravelmente a proposta.

O outro vereador social-democrata, João Pedro Costa, votou contra a proposta, tendo apresentado uma declaração de voto.