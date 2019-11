Aumento da renda encerra espaço de cowork na LX Factory

Fernando Mendes no espaço Cowork Lisboa que após 10 anos no LX Factory vai fechar.

Um aumento de 30 por cento no preço da renda do espaço do Cowork Lisboa no LX Factory, em Alcântara, ditou o futuro do espaço de cowork que irá encerrar a 31 de dezembro, depois de 10 anos no local.

Em declarações ao DN, Fernando Mendes responsável e um dos fundadores do Cowork Lisboa explicou que "a empresa detentora da LX Factory (LXF) presenteou-nos com um aumento de renda na ordem dos 30 por cento. Pagávamos a mesma renda desde 2010 e também cobrávamos o mesmo valor aos nossos coworkers desde a abertura. Negócios como já não se fazem. "

"Não foi tido em conta o carácter polinizador do Coworklisboa, sobretudo porque nesta fase a LX Factory já não terá interesse no negócio de aluguer do espaço, anunciadas que estão as obras que vão acabar com a LX Factory tal como a conhecemos".

Adiantou ainda que "a empresa francesa de imobiliário, localmente apoiada pela empresa Mainside, não quis negociar ou sequer ouvir os nossos argumentos. Não foi tido em conta o caráter polinizador do Cowork Lisboa, sobretudo porque nesta fase a LX Factory já não terá interesse no negócio de aluguer do espaço, anunciadas que estão as obras que vão acabar com a LX Factory tal como a conhecemos".

Contactado pelo DN a Mainside explicou que sempre existiu "uma excelente relação com o o Cowork Lisboa mas encerra-se um ciclo e certamente no futuro teremos muitas e saudáveis colaborações, tanto neste projeto da LXF como noutros que ainda estão por vir".

Susana Pais, porta-voz da Mainside acrescentou ainda que "o espaço que até ao fim do ano será ocupado pelo Cowork Lisboa será ocupado por outras empresas, como aliás tem sido comum no funcionamento da LXF. Sempre existiu algum rotatividade de empresas no espaço, precisamente porque as empresas pequenas fundem-se com outras maiores, as maiores adaptam-se a novas realidade e reduzem de estrutura e os espaços em todos os casos ajustam-se às necessidades. Sempre foi assim na LX Factory e assim continuará".

Fernando Mendes, fundador do Cowork Lisboa © Facebook de Fernando Mendes

E quanto ao futuro dos trabalhadores e empresas que alugava espaços de trabalho no Cowork Lisboa "uma parte migrará para o nosso novo espaço, no Beato, o NOW Beato, localizado perto do Hub Criativo do Beato. Estamos a ajudar alguns freelancers e empresas a ficarem mais algum tempo na LX Factory ou tentando encontrar alternativas. A cidade está bem fornecida de espaços de coworking", indicou Fernando Mendes.