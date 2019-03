Se és homem, luta pelos direitos das mulheres

Foi por causa do olhar da investigadora Ana Nunes de Almeida a ideia deste artigo. O olhar ligeiramente irritado (isto sou eu a dizer) perante uma Aula Magna cheia de mulheres, para a apresentação e debate do estudo "As Mulheres em Portugal, Hoje", da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Homens estavam poucos e a socióloga, presidente do conselho científico do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, especialista na área da família, fez notar o facto, de passagem, numa das suas intervenções. Como quem diz: "é o costume", como quem diz "deviam estar aqui a ouvir isto".

Deviam. Porque se estivessem - ali ou onde quer que se discuta, debata, trabalhe ou intervenha pela igualdade de género e os direitos das mulheres - talvez os avanços fossem maiores, os números da violência doméstica e do femicídio fossem menores, as diferenças salariais por trabalho igual não persistissem nos 16% a menos para as mulheres há anos e anos, não tivéssemos que esperar, na melhor das hipóteses e se tudo correr de feição, cinco ou seis gerações (mais de cem anos) para uma partilha equitativa das tarefas domésticas, e por aí fora.