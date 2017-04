Pub

O jovem norte-americano Jacob Staudenmaier recriou uma cena de "La La Land" e cantou para convidar a sua atriz favorita a ser o seu par.

Emma Stone não aceitou o original convite de Jacob para ir com ele ao baile de finalistas mas o rapaz tem motivos para estar feliz: afinal, não é todos os dias que um jovem estudante de liceu, de 17 anos, recebe uma mensagem de uma atriz de Hollywood.

"Jacob, obrigado pela melhor declaração que já alguma vez me fizeram. Não tenho palavras para te dizer como estou honrada e o quanto sorri enquanto via aquele vídeo tão bem orquestrado. Estou a trabalhar em Londres mas espero que te divirtas muito no baile e obrigado por te lembrares de mim." Esta terá sido a resposta que a protagonista de La La Land enviou ao jovem. Jacob Staudenmaier leu a mensagem no programa de televisão Good Morning America, no canal ABC.

A atriz escreveu ainda um "P.S." onde reconhece que vê de facto algumas semelhanças entre o olhar de Jacob e o de Ryan Gosling, com quem contracena no filme. E terminou: "Love, Emma"

O jovem do Arizona explicou que viu três vezes o filme La La Land e que queria fazer algo grandioso para chamar a atenção da atriz. Teve assim a ideia de recriar a cena inicial do filme, com um engarrafamento, fazendo uma nova versão do tema Another Day of Sun, convidando Emma Stone para ser o seu par no baile de finalistas.