Um concerto rock previsto para hoje foi cancelado devido a uma "ameaça terrorista"

A polícia de Roterdão intercetou uma carrinha de matrícula espanhola, com várias botijas de gás, perto do local onde um concerto rock previsto para hoje foi cancelado devido a uma "ameaça terrorista", anunciou o presidente da câmara.

O condutor da carrinha foi detido e interrogado pela polícia, precisou o presidente da Câmara de Roterdão, Ahmed Aboutaleb, numa conferência de imprensa na cidade portuária do oeste da Holanda. "Não podemos afirmar neste momento se a carrinha com as botijas de gás está relacionada com a ameaça", disse o presidente da câmara.

A informação que levou ao cancelamento do concerto foi transmitida às autoridades holandesas pela polícia espanhola, precisou.

Um concerto de rock da banda norte-americana Allah-Las, marcado para as 20:30 (19:30 em Lisboa) na sala de espetáculos Maassilo, em Roterdão, foi cancelado hoje ao final do dia pela polícia devido a "ameaça terrorista".

O grupo de quatro elementos, originário de Los Angeles, não respondeu até ao momento aos pedidos de comentário ao cancelamento do espetáculo.

Numa entrevista, no ano passado, ao jornal britânico The Guardian, os membros da banda explicaram a escolha do nome -- Allah, deus em árabe -- com ter-lhes agradado o "som sagrado" e referiram que não tiveram noção de que podia ofender muçulmanos.

O vocalista, Miles Michaud, disse ao jornal que a banda recebeu emails de muçulmanos de todo o mundo que se diziam ofendidos. Michaud acrescentou que responderam a essas mensagens, explicando que a intenção não era essa, e que "a maioria compreendeu".

Espanha foi alvo na semana passada de dois ataques terroristas, em Barcelona e em Carrils, que fizeram 15 mortos e mais de uma centena de feridos.

