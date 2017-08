Pub

Grupo norte-americano Allah-Las tinha atuação marcada para a noite desta quarta-feira, em Roterdão

Um concerto de rock da banda norte-americana Allah-Las em Roterdão, na Holanda, foi cancelado hoje ao final do dia pela polícia devido a "ameaça terrorista", anunciou a sala de espetáculos onde devia realizar-se o concerto.

Segundo o jornal El Mundo, a polícia holandesa deteve um homem de nacionalidade espanhola que conduzia uma carrinha cheia de botijas de gás", perto da sala de concertos. As autoridades estão agora a investigar se há alguma relação entre os dois factos.

"Em conexão com uma ameaça terrorista, o concerto dos Allah-Las não se realiza hoje à noite, por ordem da polícia", anunciou a empresa que gere a sala Maassilo na rede social Twitter.

O concerto do grupo californiano estava marcado para as 20.30 (19.30 em Lisboa) na cidade portuária de Roterdão (oeste) e as portas da sala, com capacidade para mil pessoas, tinham abertura marcada para as 19.30 (18.30 em Lisboa).

O edifício foi evacuado, o público que já chegara ao local foi mandado embora e a unidade antiterrorista do Serviço de Intervenções Especiais tomou posição no local.