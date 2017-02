Boloni é o coordenador/treinador de Madeira Rodrigues

Pub

Laszlo Boloni, campeão pelo Sporting na época 2001/02, é o coordenador do futebol escolhido pelo candidato Madeira Rodrigues. E será o treinador até final da época se o gestor for eleito

Pedro Madeira Rodrigues, candidato à presidência do Sporting nas eleições do dia 4 de março, apresentou esta quarta-feira à noite o seu organigrama para o futebol do Sporting. O nome que salta à vista é o de Laszlo Boloni, treinador romeno que foi campeão pelos leões em 2001/02 e responsável por ter lançado Cristiano Ronaldo e Ricardo Quaresma. Madeira Rodrigues adiantou ainda que Boloni será o treinador até ao final da época caso seja eleito presidente.

Outro dos nomes avançados por Madeira Rodrigues foi o do ex-jogador Delfim, para ocupar o cargo de team manager. O advogado Ricardo Pina Cabral integrará também a estrutura do futebol como gestor de ativos.

Madeira Rodrigues revelou ainda que vai anunciar publicamente o nome do treinador por si escolhido após o jogo com o Estoril, que se realiza no sábado.