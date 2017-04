Pub

Quartos-de-final da prova milionária estão hoje de regresso. Real Madrid tem o plantel mais valioso (765 milhões). Seguem-se Barcelona (756,5) e B. Munique (566)

Três mil milhões de euros. É este o valor dos oito plantéis dos clubes que participam a partir de hoje nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, segundo a avaliação do site especializado em mercado (transfermarkt.de) No topo está o Real Madrid, de Cristiano Ronaldo, cujos jogadores estão avaliados em 765 milhões, cabendo ao Mónaco de Leonardo Jardim a oitava e última posição, com 198 milhões.

Se o valor financeiro dos plantéis decidisse jogos, poderíamos estar perante um Real Madrid-Barcelona na final da liga milionária - os catalães surgem logo atrás do Real Madrid com um plantel avaliado em 756,5 milhões de euros.

Mas o futebol joga-se dentro das quatro linhas e para que Fábio Coentrão, Pepe e Cristiano Ronaldo possam sonhar com a reconquista da Liga dos Campeões terão de eliminar a equipa que completa o pódio desta luta de milhões, concretamente o Bayern Munique, de Renato Sanches, cujos jogadores estão avaliados em 566 milhões.

A completar a primeira metade dos plantéis mais caros surge o Atlético de Madrid, de Tiago, na quarta posição (501 milhões), um pouco acima dos 450 da Juventus.

A valerem menos de metade do plantel do milionário Real Madrid surgem o Borussia Dortmund, do português Raphäel Guerreiro, com 376 milhões, depois o Leicester, 205, e finalmente o Mónaco de Leonardo Jardim, João Moutinho e Bernardo Silva com 198.

Em termos de individualidades, Lionel Messi é o jogador mais caro das oito equipas presentes nos quartos-de-final da Champions, avaliado em 120 milhões, seguindo-se Cristiano Ronaldo e Neymar, ambos a valerem 100, de acordo com o transfermarkt.

Messi não quer André no onze

O embate entre Juventus e Barcelona reeditará a final de 2015, que os espanhóis venceram por 3-1. Para o jogo desta noite, em Turim, os catalães não poderão contar com o influente Busquets, que está castigado, sendo que a grande dúvida será quem jogará no seu lugar. André Gomes seria uma das opções, mas de acordo com alguma imprensa espanhola, o nome do português teria sido vetado por Lionel Messi.

Depois da derrota em Málaga, por 2-0, no último fim de semana, o internacional argentino terá tido uma reunião com o treinador Luis Enrique onde lhe terá transmitido que não quer André Gomes e Matthieu, internacional francês, no onze com a Juventus.

Luis Enrique não fugiu a este assunto na conferência de imprensa de imprensa de ontem, criticando os ataques ao internacional português. "Parece-me patético e lamentável que se individualize qualquer derrota. É injusto e não é merecido. Temos todos de melhorar", disse, mostrando-se confiante para hoje: "Será muito bonito regressar a Itália. Vai ser uma eliminatória difícil, mas acreditamos que podemos seguir em frente. Cresceram muito desde 2015 [final] e sabemos que será ainda muito mais complicado vencê-los, mas viemos para ganhar."

Jardim quer vencer em Dortmund

O Mónaco de Leonardo Jardim também entra em ação esta noite - defronta o Borussia Dortmund, na Alemanha. O treinador português está confiante num bom resultado, apesar de elogiar o adversário, que afastou o Benfica na última ronda. "Não vamos mudar nada do nosso ADN. Vamos jogar de forma muito ofensiva, como fazemos sempre, e teremos também de estar muito atentos do ponto de vista defensivo. Se encararmos o jogo desta maneira podemos vencer. O grupo está confiante, eu também, mas temos um adversário muito complicado pela frente", salientou o treinador português.