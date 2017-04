Pub

Equipa de José Mourinho venceu em casa do Sunderland por 3-0 e subiu ao quinto lugar, mas pode ser alcançada pelo Arsenal esta segunda-feira

O Manchester United venceu este sábado em casa do Sunderland por 3-0 e aproximou-se do quarto lugar do campeonato inglês, o último que dá acesso à Liga dos Campeões. Os golos da equipa de José Mourinho foram apontados por Ibrahimovic (30'), Mkhitaryan (46') e Rashford (89'). O Sunderland jogou toda a segunda parte reduzido a dez unidades, depois da expulsão de Sebastian Larsson.

Os "red devils" estão a quatro pontos do Manchester City, quarto classificado, mas beneficiam do facto de terem menos um jogo disputado do que a equipa de Pep Guardiola.

O Manchester United poderá ser alcançado pelo Arsenal na quinta posição se os "gunners" baterem o Crystal Palace (fora de casa) na partida que esta segunda-feira fecha a jornada.