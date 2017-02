Pub

Continuamos a conhecer os nomeados ao Óscar de Melhor Ator. Agora, percorremos a carreira de Andrew Garfield, de "O Herói de Hacksaw Ridge".

É caso para dizer que no último ano Andrew Garfield desenvolveu uma relação muito especial com deus. Em O Herói de Hacksaw Ridge, o filme de Mel Gibson nomeado aos Óscares, o ator interpreta o papel de Desmond Doss, um jovem adventista do Sétimo Dia que participou na Segunda Guerra Mundial como objetor de consciência e sem nunca pegar numa arma.

Já em Silêncio, de Martin Scorsese, Andrew Garfield é Sebastião Rodrigues, um missionário jesuíta no Japão do século XVII. Para se preparar para este papel, o ator contou com a ajuda de padres jesuítas que lhe deram orientação espiritual, leu o Evangelho e até participou num retiro. No final da rodagem, Garfield, que até aí oscilava entre dizer-se judeu como o pai ou não tendo qualquer religião, admitia que se sentia mais próximo de Jesus.

Também é caso para dizer que no último ano Andrew Garfield ganhou uma boa reputação em Hollywood, tendo participado em dois filmes de realizadores conceituados e interpretando papéis que o afastam do cartoonesco Peter Parker dos filmes O Fantástico Homem-Aranha (I e II), dirigidos por Marc Web em 2012 e 2014, respetivamente. A seu lado (no ecrã mas também fora dele) tinha Emma Stone, que este ano está igualmente nomeada aos Óscares mas por La La Land: Melodia de Amor.

Garfield, que fez muita televisão nos primeiros anos da carreira, conseguiu o seu primeiro papel de relevo no cinema apenas em 2010, em Nunca Me Deixes, de Mark Romanek, ao lado de Carey Mulligan e Keira Knightley. E no ano seguinte, participou no premiadíssimo A Rede Social, de David Fincher. O ator chegou a ser considerado para o papel de Mark Zukerberg, o criador do Facebook, mas Fincher achou-o demasiado "emotivo" para ser Zukerberg e deu-lhe em vez disso o papel do seu amigo traído, Eduardo Saverin. Garfield conseguiu assim a sua primeira nomeação para um Globo de Ouro como Ator Secundário.

Em 2014 co-produziu e interpretou 99 Casas, de Rahmin Bahrani. Entretanto, sem nunca abandonar os palcos, Andrew Garfield estreou-se na Broadway em 2012 como Biff Loman de Morte de um Caixeiro Viajante, de Arthur Miller, uma interpretação que lhe valeu uma nomeação para um Prémio Tony. E em abril deste ano, o ator vai voltar ao teatro como Prior Walter em Angels in America, de Tony Kushner, numa produção do National Theatre em Londres.

Para já, com 33 anos, está na corrida para o Óscar de Melhor Ator em O Herói de Hacksaw Ridge, um filme sangrento que mostra como, sem disparar uma bala, um soldado se tornou um herói da batalha de Okinawa, em 1945. O filme baseia-se na história verdadeira de Desmond Doss que foi o primeiro objetor de consciência a receber a Medalha de Honra pelas suas ações extraordinárias.

Os outros nomeados nesta categoria são Casey Affleck (Manchester By the Sea), Ryan Gosling (La La Land), Viggo Mortensen (Capitão Fantástico) e Denzel Washington (Vedações). Os vencedores dos Óscares serão conhecidos no domingo à noite.