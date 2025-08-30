Quer meter os pés na uva? Veja estes programas de vindimas em que pode participar

ALENTEJOHerdade de São Miguel. Na Herdade de São Miguel, a Casa Relvas convida a participar no seu programa de vindimas até 20 de setembro. “Entre conversas, risos e mãos na uva, mostramos como é o nosso trabalho na vinha e na adega, e celebramos juntos esta tradição que tanto nos apaixona”, diz Alexandre Relvas, CEO da Casa Relvas. Durante cerca de cinco horas, os participantes são guiados numa visita que começa com um passeio pelas vinhas, onde se faz a identificação das castas e uma análise dos bagos, aprofundando o conhecimento sobre o terroir da região. A manhã continua com a vindima manual e a pisa a pé. O programa termina com uma prova de mostos, vinhos e azeites, acompanhada de almoço típico alentejano (opcional), harmonizado com os vinhos do produtor. O programa custa 65 euros por pessoa sem almoço e 95 euros com almoço incluído, com direito a um “kit vindimas” composto por t-shirt e chapéu.Herdade da Malhadinha Nova. A Herdade da Malhadinha Nova, em Albernoa, Beja, disponibiliza o programa Harvest Experience, que, promete, "combina tradição, luxo e autenticidade". Durante dois ou três dias, é possível viver de perto todo o processo de criação do vinho - desde a colheita manual das uvas ao amanhecer até à pisa a pé nos lagares e às provas de vinhos – e usufruir de piqueniques entre vinhas, jantares temáticos harmonizados com os vinhos da herdade, massagens de vinoterapia e atividades culturais, como workshops de olaria. Para a experiência de dois dias, os preços começam nos 870 euros por pessoa; na opção de três dias, o valor é de 1.745 euros por pessoa.L’AND Vineyards. O L’AND Vineyards, em Montemor-o-Novo, faz a sua tradicional Festa da Vindima entre 5 e 7 de setembro. O evento dura um fim de semana e inclui estadia de duas noites numa suite com pequeno-almoço, e no sábado, dia 6, um programa com cocktail de boas-vindas, experiência de vindima, jantar ao ar livre assinado por David Jesus com música ao vivo, seguido de um set de DJ. Participar nesta iniciativa tem um custo a partir de 1.024,80 euros.Torre de PalmaO programa de vindimas da Torre de Palma Wine Hotel, em Monforte, tem início às 10h00 com a entrega do kit, ao qual se segue a visita às vinhas para conhecer as castas e fazer colheita manual da uva. Faz-se depois a seleção das melhores uvas e visita-se a adega para uma prova de mostos da vindima. Faz-se depois a tradicional pisa da uva a pé em lagares de mármore de Estremoz. O programa tem o custo de 50 euros por pessoa, aos quais acrescem outros 50 se optar pelo almoço com harmonização vínica. DÃO.Quinta de Lemos. A Quinta de Lemos oferece durante todo o mês de setembro um Programa de Vindimas, para que os visitantes possam viver uma experiência autêntica em pleno Dão, a mais antiga região produtora de vinho em Portugal. “A época das vindimas é sempre vivida com espírito de trabalho mas também de festa. E é este misto de emoções que queremos transmitir aos nossos visitantes, com um conjunto de experiências genuínas para que levem na lembrança o melhor da nossa região”, diz o enólogo Hugo Chave citado em comunicado. A experiência inclui a participação na vindima, uma visita guiada à adega e às vinhas, prova de dois vinhos, um espumante e azeite, e petiscos regionais. As experiências decorrem de segunda a sexta-feira, em dois horários (10h00-12h30 e 15h00-17h30) e também aos fins-de-semana sujeitos à disponibilidade da equipa. O valor por adulto é de 100 euros, com desconto de 50% para os jovens dos 12 aos 17 anos. VINHOS DO TEJO.Há sete produtores da Região dos Vinhos do Tejo com programas de vindimas abertos ao público, este ano com a vantagem de poder fazer a reserva junto da Rota dos Vinhos do Tejo. Como exemplo, em Torres Novas, a Quinta de São João Batista/Enoport Wines terá Um Dia na Vindima a 6 de setembro, entre as 11h00 e as 19h30 por 75 euros por pessoa. Em Alpiarça, a Casa Paciência, disponibiliza três programas até 28 de setembro, com preços que variam entre os 25 euros e os 50 euros. No Cartaxo, os Vinhos Franco abrem as portas a 14 de setembro para um programa de vindimas que está disponível para um dia inteiro (60 euros por pessoa) ou para o período da manhã (35 euros por pessoa). Quinta da Lagoalva .A Quinta da Lagoalva, em Alpiarça, também da Região de Vinhos do Tejo, abre as portas a 5 de setembro para o programa Uma Noite de Vindima, que promete bom vinho, boa gastronomia e animação. A proposta começa às 18h30, com uma visita ao núcleo central da quinta e à adega histórica, com uma contextualização do produtor e breve explicação das castas. Pelas 20h30, tem início o jantar, com o menu criado pelo chef Rui Lima Santos, proprietário do restaurante Deselegante, em Santarém. A harmonização fica a cargo da dupla de enólogoa Pedro Pinhão e Luís Paulino. A partir das 22h00, há música ao vivo, num programa que tem o valor de 75 euros por pessoa.Quinta do Sampayo. Na Quinta do Sampayo, no Cartaxo, destaque para a terceira edição da Festa das Vindimas, que acontece a 4 e 5 de outubro. A inciativa junta gastronomia, tradição, cultura e muita animação, com atuações de Tony Carreira, Toy, David Fonseca, Lena D’Água, Herman José e um DJ set de Fernando Alvim. Os bilhetes já estão disponíveis por 25 euros por pessoa. Além disso, a quinta tem dois programas de vindimas: Prova & Vindima, que está disponível de segunda a sexta por 25 euros e tem a duração de duas horas; e Vindimar como um Vinhateiro, que dura cinco horas de segunda a sábado, e que custa 80 euros.REGIÃO DOS VINHOS VERDESHotel Vila Galé Collection Ponte de Lima VineyardsNo Minho, em plena região dos Vinhos Verdes, o Hotel Vila Galé Collection Ponte de Lima Vineyards recebe os visitantes entre 8 e 28 de setembro. O programa inclui a apanha das uvas, visita à adega com explicações técnicas e prova dos vinhos Paço do Curutelo, harmonizados com sabores regionais. Também aqui os participantes recebem o tradicional kit de vindima e uma garrafa de vinho Paço do Curutelo. O programa tem a duração de cerca de duas horas e custa 40 euros por pessoa, sendo que com almoço acresce 35 euros (crianças dos 4 aos 12 anos têm 50% de desconto).Quintas de Melgaço. A Quintas de Melgaço proporciona dois programas no mês de setembro. Com a Experiência de Vindima com os Sócios da QM, que custa 55 euros por adulto (preços especiais para crianças e adolescentes), o visitante pode ficar a conhecer alguns dos mais de 500 viticultores-produtores que são a espinha dorsal da Quintas de Melgaço. Com o QM Wine&Water Experience a água e o vinho encontram-se numa proposta que alia as tradicionais vindimas às termas locais e que custa 60 euros por adulto.REGIÃO DO DOUROQuinta Nova de Nossa Senhora do Carmo. Um Dia na Vindima do Douro é a proposta da Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, situada entre Peso da Régua e Pinhão. Nos dias 3, 8 e 15 de Setembro, as portas abrem-se para viver a experiência das vindimas. O dia começa com a apanha e corte manual de uvas, seguindo-se uma visita guiada ao Wine Museum Centre Fernanda Ramos Amorim, antes da prova especial de vinhos 'Douro Clássica'. A finalizar, um almoço no Terraçu's, com harmonização da cozinha do chef André Carvalho com vinhos da quinta. A experiência custa 290 euros por pessoa.Quinta da GrichaNa Quinta da Gricha, propriedade da Churchill’s situada entre o Pinhão e São João da Pesqueira, próxima da aldeia de Ervedosa do Douro, o programa de vindimas segue a tradição e inclui apanha manual de uvas, pisa a pé nos lagares de granito datados de 1852 e interação direta com a equipa de viticultores. Poderá ainda participar numa prova guiada de quatro vinhos premium da Churchill's (dois Portos e dois Tawnies envelhecidos), fazer uma refeição rústica na Cozinha dos Caseiros e almoçar no Pátio das Laranjeiras com os vinhos da casa. Esta experiência custa 185 euros por pessoa.Quinta da Pacheca. Na Quinta da Pacheca, em Lamego, o dia começa com a distribuição dos utensílios necessários para o corte das uvas. Segue-se o mata-bicho - um lanche típico composto por caldo de cebola, sardinhas assadas sobre pão de milho com azeite, harmonizado com vinhos da casa -, seguido da colheita manual e da tradicional pisa das uvas nos lagares de pedra. A manhã culmina com uma visita guiada à quinta, onde é possível conhecer mais sobre a história e os processos de produção. Ao início da tarde, é servido um almoço típico de vindima, acompanhado por vinhos da propriedade. A experiência dura seis horas e custa 150 euros por pessoa.