Guerra de gigantes no pulso continua: Huawei desafia Apple e Google com comunicação subaquática

O mercado dos wearables assiste a uma nova era de inovação, mas os gigantes tecnológicos parecem estar a escolher campos de batalha muito distintos. Enquanto a Apple e a Google apontam as suas antenas para o espaço, focando-se na comunicação por satélite como a próxima grande fronteira da segurança pessoal, a Huawei apresentou, no seu mais recente evento em Paris, uma contraofensiva focada em dominar os ambientes mais extremos da Terra e do mar.A estratégia da concorrência norte-americana é clara: oferecer uma rede de segurança universal. A capacidade de enviar um pedido de socorro a partir de qualquer ponto do globo é uma funcionalidade com um apelo massivo. A isto, a Apple junta também funcionalidades robustas para atividades extremas, como um modo de mergulho no seu Apple Watch Ultra, posicionando-o como um computador de pulso versátil para aventureiros.No entanto, a resposta da Huawei, apresentada sob o mote "Ride the Wind", não foi competir diretamente na arena espacial. Em vez disso, a empresa revelou uma aposta na especialização e na performance de nicho, com dois produtos emblemáticos que procuram ir um passo além nos seus respetivos domínios.À conquista das profundezasO expoente máximo desta estratégia é o Huawei Watch Ultimate 2. Sabendo que já existem concorrentes com capacidades de mergulho, a Huawei elevoa a fasquia, introduzindo uma funcionalidade inédita: a comunicação subaquática através de sonar. Esta inovação transforma o relógio numa ferramenta de segurança ativa debaixo de água. Não se limita a registar dados do mergulho; permite que os utilizadores troquem mensagens predefinidas num raio de 30 metros e, em caso de emergência, enviem um sinal SOS com um alcance de até 60 metros. Construído com materiais ultrarresistentes como metal líquido à base de zircónio e com resistência à água até 150 metros, o Watch Ultimate 2 posiciona-se não apenas como um rival, mas como o próximo passo na evolução dos wearables para mergulhadores.Em terra firme, vantagem para ciclistasEm terra, a aposta centra-se no novo Huawei Watch GT 6 Series. Direcionada especialmente para ciclistas, a série estreia funcionalidades inovadoras, como o cálculo da potência virtual em tempo real, permitindo aos atletas medir a intensidade da sua pedalada de forma mais precisa.Contudo, a sua verdadeira vantagem competitiva continua a ser a bateria, cuja longevidade é tradicionalmente um trunfo da marca chinesa. Os modelos de 46 mm oferecem uma autonomia de até 21 dias, um valor que responde a uma das maiores queixas dos utilizadores de smartwatches e que se destaca claramente no mercado.A corrida pela inovação no pulso está, assim, mais renhida do que nunca. De um lado, Apple e Google universalizam a segurança com a ajuda dos satélites. Do outro, a Huawei aposta em redefinir os limites de atividades específicas, oferecendo não apenas as funcionalidades esperadas, mas inovações que criam uma nova categoria de utilização. A escolha final caberá, claro, ao consumidor: a segurança de estar sempre contactável ou a liberdade de ter um dispositivo especializado que vai mais longe nas suas paixões.