Veja as fotos da primeira neve na Serra da Estrela

A previsão do IPMA apontava para a possibilidade de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela na segunda-feira, que a queda dos primeiros flocos de neve acabou mesmo por surpreender alguns turistas que passaram pela zona.

As temperaturas de um grau negativo ajudaram a que as previsões do IPMA se concretizassem. A neve não foi muita, mas esta terça-feira ainda pode ser visto um fino manto branco a cobrir a paisagem da Serra da Estrela.

No Facebook, a Estância de Ski da Serra da Estrela publicou algumas fotos.

Para esta terça-feira, segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, são esperados aguaceiros fracos no litoral Norte e Centro e descida na temperatura em alguns pontos do País.