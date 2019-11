Vacas levadas pelo furacão Dorian aparecem dois meses depois a oito km de casa

UE avança com primeira ajuda de 500 mil euros às Bahamas

Chegaram a ser dadas como mortas mas três vacas que foram apanhadas, em setembro, pelo furacão Dorian numa ilha da Carolina do Norte (EUA), foram encontradas, dois meses depois, a quilómetros de distância. Tudo indica que nadaram cerca de oito quilómetros até ao local onde agora estão.

As vacas pertencem a um rebanho da ilha Cedar, no estado norte-americano, mas foram levadas em setembro por um "mini tsunami" gerado pelo Dorian. A 6 de setembro, a tempestade atingiu em força e afetou a vida animal da ilha, incluindo 28 cavalos selvagens e 17 vacas. Presumiu-se que estavam mortas até estas três serem vistas no parque Cape Lookout National Seashore, nos Outer Banks. Estão em curso ações para o seu regresso à ilha de origem.

As autoridades do parque dizem acreditar que estas três vacas nadaram até oito quilómetros para chegar às ilhas dos Outer Banks.

O porta-voz do Cape Lookout National Seashore, BG Horvat, disse que os funcionários do parque avistaram a primeira vaca na ilha North Core, cerca de um mês após a tempestade, enquanto as outras duas só foram descobertas nas últimas duas semanas.

Horvat disse que os animais tiveram sorte de não terem sido arrastados para o Oceano Atlântico, tal como aconteceu com alguns cavalos selvagens. Agora, estas vacas "certamente têm uma história emocionante para partilhar", acrescentou.

O furacão Dorian atingiu os Outer Banks da Carolina do Norte no início de setembro como uma tempestade de categoria 1, tendo o estado ficado sob fortes chuvas, ventos e inundações. Nas Bahamas, o Dorian causou a morte a dezenas de pessoas.