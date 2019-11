Ministra admite que urgência pediátrica pode encerrar todas as noites

A ministra da Saúde, Marta Temido, admitiu esta sexta-feira, que o encerramento todas as noites da urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta, em Almada, no distrito de Setúbal, "é uma hipótese que está ainda em estudo". "Essa é uma possibilidade, mas é uma possibilidade que ainda está em estudo e que será sempre articulada com o alargamento de outro tipo de respostas. É uma hipótese que está ainda em estudo", frisou a governante.

A ministra da Saúde, que falava aos jornalistas à margem de uma sessão sobre aleitamento materno que decorreu em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, garantiu que "está a ser articulada" pelo conselho de administração do Hospital Garcia de Orta, pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e por outros hospitais da região "a melhor solução para o funcionamento da pediatria de várias urgências da Área Metropolitana de Lisboa".

As declarações de Marta Temido surgem horas depois da Comissão de Utentes do Seixal ter afirmado que a urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta vai passar a encerrar todas as noites, a partir de 18 de novembro, por seis meses. "A partir de dia 18 passa a encerrar todas as noites dos sete dias da semana", disse à Lusa José Lourenço, da Comissão de Utentes de Saúde do Concelho do Seixal, depois de uma reunião com a administração do Garcia de Orta, que contactada pela Lusa não confirmou o encerramento e preferiu não prestar declarações.

Este serviço encerrou por diversas vezes durante a noite em outubro por falta de especialistas, levando o hospital a implementar um modelo de encerramento no período noturno aos fins de semana, até 18 de novembro.

No entanto, segundo o utente, a urgência pediátrica vai passar a estar aberta durante o dia, também ao fim de semana, mas fecha todas as noites, a partir das 21:00 até às 08:30 do dia seguinte, "pelo menos durante o prazo de seis meses".

Estas informações foram transmitidas pela administração, segundo José Lourenço, que considerou a medida "preocupante". "Vai aumentar a angústia que os utentes têm tido nestes últimos tempos, pela expectativa de, numa situação de emergência, terem que ir para Lisboa com os condicionalismos que existem na Ponte 25 de Abril", explicou.

Já a comissão de utentes, vai fazer "um pedido de reunião urgente" à ministra da Saúde, Marta Temido. Além disso, tem já em vista uma ação de protesto para dia 18 de novembro, quando se iniciará o suposto encerramento noturno, equacionando "uma vigília dentro do hospital", caso seja autorizada.

A falta de pediatras no Garcia de Orta já afeta o hospital há mais de um ano, quando saíram 13 profissionais e, segundo o Sindicato dos Médicos da Zona Sul, nem o lançamento de concursos foi suficiente para colmatar a carência porque "ninguém concorreu".

Atualmente, trabalham 28 médicos no serviço de pediatria, dos quais sete fazem urgência e apenas quatro podem fazer noites porque têm menos do que 55 anos.

Em 26 de outubro, o presidente do Hospital Garcia de Orta informou que a urgência pediátrica deve normalizar "daqui a seis meses", depois do lançamento de um novo concurso e do preenchimento das três vagas por contratação direta, autorizadas pelo Ministério da Saúde.

O Hospital Garcia de Orta serve os concelhos de Almada e Seixal, no distrito de Setúbal.