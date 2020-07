Um funcionário de restaurante Red Lobster encontrou uma lagosta... azul.

Um funcionário da cadeia de restaurantes norte-americana Red Lobster [Lagosta Vermelha em português] encontrou uma lagosta... azul.

Em vez de a cozinhar, como estava previsto, o restaurante enviou a lagosta para um jardim zoológico de Ohio, nos Estados Unidos.

Numa publicação no Facebook do Akron Zoo no domingo, pode ler-se que um funcionário da Red Lobster que encontrou uma lagosta azul nma entrega ao restaurante de Cuyahoga Falls reconheceu o quão raras são as criaturas.

Cerca de uma em cada dois milhões de lagostas é azul, de acordo com o zoológico. A casca azul deve-se a uma anomalia genética.

A equipa da Red Lobster chamou a lagosta azul de Clawde em homenagem à mascote do restaurante e entrou em contacto com o Aquário da Baía de Monterey, que fez a ligação ao Zoo.

"A nossa equipa de cuidados com animais conseguiu entrar rapidamente em ação e preparar um novo lar para ele", disse o Akron Zoo no Facebook. "A Clawde está a adaptar-se à sua nova casa aqui no zoológico de Akron, num tanque especial que foi chamado de Caverna do Homem de Clawde pela equipa que cuidada dela", acrescentou.

O zoológico disse que Clawde está alojado no seu edifício no Komodo Kingdom, que atualmente está fechado ao público por causa da pandemia de covid-19.

E embora esta descoberta seja muito rara, está longe de ser primeira vez que uma lagosta azul foi encontrada nos Estados Unidos. Em maio de 2019, um restaurante de Massachusetts encontrou uma lagosta azul na sua remessa e enviou-a para um aquário local. Alguns meses depois, um pescador em Maine pescou uma rara lagosta rosa não uma, mas duas vezes. E apenas um mês depois, outro pescador da região pegou uma lagosta vermelha e preta de dois tons - um achado de um em cada 50 milhões.