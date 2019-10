Ultimate Frisbee quer entrar nas escolas como modalidade de Educação Física

Com a divulgação do Manual de Ultimate e Desportos de Disco nas Escolas, da autoria de José Amoroso, presidente da Associação Portuguesa de Ultimate e Desportos de Disco (APUDD), foi dado mais um passo para que esta modalidade possa integrar, em breve, o plano curricular de Educação Física nas escolas.

A apresentação decorreu no Comité Olímpico de Portugal, em Lisboa. O Ultimate Frisbee é uma modalidade que se joga em equipa, sem contacto e sem árbitro, que pode ser jogada em relva, praia ou pavilhão. Consiste em usar um disco que é passado para um companheiro de equipa e o objetivo é marcar pontos na área adversária, com algumas semelhanças com o rugby e o futebol americano As equipas podem ser masculinas, femininas ou mistas, sendo esta última vertente a mais habitual em Portugal.

"Este manual insere-se na estratégia que, enquanto professor do IP de Leiria e presidente da APUDD, tenho desenvolvido ao longo de vários anos junto das escolas. O próximo passo será a admissão do Ultimate Frisbee nas escolas, concretamente a sua entrada no Programa Nacional de Educação Física", explica José Amoroso, que fez durante vários anos investigação teórica e prática e pretende contribuir assim com uma ferramenta preciosa para o ensino desta modalidade nas escolas.

Apresentação do manual decorreu quinta-feira no Comité Olímpico de Portugal

Nuno Fialho, vice-presidente do Conselho Nacional de Associações de Profissionais de Educação Física e Desporto, disse que "esta modalidade acrescenta valor à educação física e ao desporto escolar, pelas qualidades desportivas, mas também por apresentar uma relação de custo benefício muito relevante". Este responsável adiantou que o conselho já recomendou ao Ministério da Educação e à Direção Geral de Educação, para que se criem programas para esta modalidade, numa perspetiva de apresentar alternativas nos programas curriculares de Educação Física. "Temos o compromisso por parte da tutela que há condições muito favoráveis para incluir, em breve, este desporto no plano curricular", afirmou Nuno Fialho.

Pelo Comité Olímpico de Portugal, a Diretora do Departamento de Estudos e Projetos, Rita Nunes, realçou a abertura do Comité Olímpico para acolher uma modalidade como o Ultimate Frisbee. "É muito importante esta transmissão de valores aos alunos e esta é uma modalidade que pretendemos integrar nas nossas atividades, utilizando os desportos de disco como elemento facilitador do espírito desportivo, do fairplay, e também dos três valores olímpicos, como o respeito, a amizade e a excelência."

A APUDD participará no 11.º Congresso de Professores de Educação Física, na Figueira da Foz, entre 31 de outubro e 2 novembro, onde irá oferecer 20 kits de Ultimate aos professores de Educação Física, com a ambição de vir a chegar a todas as escolas do país.